Joosten: 'Scoren en winnen, dat is lekker als aanvaller'

De aanvaller kreeg de bal via Strand Larsen en wist in de 26e minuut de openingstreffer op het scorebord te zetten. 'Ik kreeg de bal een beetje achter mij, maar wist dat ik hem links in kon schieten. Gelukkig ging dat perfect. Soms schiet je uit zo'n draai hoog over, nu was het raak. Dat is voetbal. Je moet in een split-second beslissen.'



Ijzersterke Matusiwa

Azor Matusiwa speelde wederom een ijzersterke wedstrijd op het middenveld van FC Groningen. 'Ik straalde rust uit, was veel bezig met het coachen en neerzetten van andere spelers. Ik zit lekker in mijn vel. De groep zit goed in elkaar, we trainen keihard. Hierdoor gaat het niveau omhoog. We laten heel mooi spel zien vind ik. Vandaag hadden er meer goals mogen ingaan, maar we zijn op de goede weg.'

Verdiende zege

FC Groningen-trainer Danny Buijs vond de zege verdiend. 'Het enige wat ik jammer vind is dat we de score niet eerder hoger hebben weten op te voeren. Ik vond dat we moeizaam begonnen, maar daarna een fase waarin we dreigend doorkwamen. Het afgekeurde doelpunt van Daniël van Kaam, als we zo doorgaan kunnen we wel korfbalregels gaan hanteren. Gelukkig maken we na rust de 2-0. Dan hoop je dat je het eerder afmaakt want met dit verschil gingen we een lastige slotfase tegemoet met hun fysieke kracht en dat bleek ook wel.'

