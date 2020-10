Romain Doedens grijpt net naast zege van Holland's Got Talent

Romain Doedens in september bij Holland's Got Talent (Foto: Holland's Got Talent )

Romain Doedens heeft op een haar na Holland's Got Talent gewonnen. De zanger uit Winschoten eindigde bij de laatste drie, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in het dansduo Tommy & Rowan.

Doedens koos voor het nummer 'Soldier On' van de band Di-rect, waarmee hij veel indruk achterliet. Hij was als éën-na-laatste aan de beurt en lang hoefde hij dus niet te wachten op het oordeel van jury en publiek, die vonden dat hij bij de beste drie acts van dit seizoen hoorde. Toen begon het wachten op het definitieve oordeel.

Lovende woorden

Winnen deed hij dus net niet, maar over complimenten had de zanger niet te klagen. Chantal Janzen was lovend. 'Dit was de perfecte balans. Je mag supertrots zijn', aldus het jurylid.

Paul de Leeuw zei de vorige keer nog een CD te willen kopen, nu ging hij nog een stapje verder. 'Ik wil je inhuren voor een heel concert bij mij in de tuin. Je bent de perfecte finalist.'

Ook Ali B. liet er geen gras over groeien: 'Ik vind je één van de beste zangers van Nederland', zei het jurylid eerder. Nu was hij naar eigen zeggen 'compleet in de war'. 'Het was vol én fragiel.'

Angela Groothuizen noemde het optreden van Doedens 'onwaarschijnlijk mooi'.

50.000 euro

Doedens eindigde dus samen met de hondenshow van Amber op de gedeelde tweede plek van de in totaal 130 acts die dit seizoen meededen aan de talentenshow.

Winnaars Tommy & Rowan gingen met 50.000 euro naar huis. 'We hebben hier heel hard voor gewerkt', aldus het jonge duo.

