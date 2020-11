Rechtszaak tegen verdachte Jaagpadmoord begint

Milton T. in de rechtbank in september vorig jaar (Foto: Felix Guerain)

Bergman ging even een rondje hardlopen, maar kwam nooit meer thuis. Op 14 mei 2019 rende de 27-jarige man langs het Jaagpad, vlakbij het Zernikecomplex in Groningen. De drukbezochte fietsroute was zijn laatste rondje.

Volgens het Openbaar Ministerie liep hij daar Milton T. tegen het lijf, die hem met een mes van de Action in zijn rug stak. Dat mes is later uitgebreid naar voren gekomen in Opsporing Verzocht, want de vermoedelijke dader was spoorloos. Drie weken na de moord werd T. aangehouden in zijn studentenwoning in Groningen.

Angst bij sportclubs en studenten

In die drie weken waren de studentensportclubs rondom het Jaagpad in rep en roer. Ze riepen hun leden op om niet meer alleen te fietsen en voorzichtig te zijn. De dader kon, zo werd gedacht, weer toeslaan. Er was geen enkele aanwijzing dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. De willekeurigheid van de moord zorgde voor angst.

T. kwam uiteindelijk in beeld bij de politie nadat hij was verhoord vanwege het vernielen van een auto. Later verklaarde T. in de rechtbank schizofreen te zijn. Hij hoorde stemmen die hem opdrachten gaven.

Dna aangetroffen

T. heeft altijd gezegd niets met de dood van Bergman te maken te hebben. Zijn dna is aangetroffen op een hoesje van het Actionmes, dat vlakbij de plaats van de steekpartij is aangetroffen. In T’s woning is een aankoopbon van eenzelfde mes gevonden. Ook lag er een briefje waarop in het Papiaments stond: ‘ik heb iemand vermoord’, of ‘ik ga iemand vermoorden.’

De rechtbank Groningen heeft voor de zaak twee dagen uitgetrokken. Er komen twee deskundigen van het Pieter Baan Centrum hun rapport toelichten. Vanwege grote belangstelling heeft de rechtbank een livestream opgezet op hun eigen website.

Alleen de rechters, advocaten en de officier van justitie zullen te zien zijn: de verdachte komt niet in beeld en zijn stem wordt vervormd. Familieleden van T. hebben eerder aangegeven voor de zaak over te komen vanuit Aruba.

