Groningers en hun hobby's; zoeken of het nog kan in coronatijd

Hij wil het nooit meer meemaken: zijn hobby niet kunnen uitoefenen zoals dit voorjaar, toen alles in Nederland vanwege de coronacrisis stillag. De vereniging is dan ook dolblij dat bowlen kan, ook al is er alweer sprake van een gedeeltelijke lockdown.

Hobby; kan het nog in coronatijd?

Net als de bowlers in Veendam zoeken Groningse hobbyisten mogelijkheden om hun liefhebberij uit te blijven oefenen. Dat blijkt met de huidige maatregelen soms lastig. Koren kunnen bijna geen repetitieruimte vinden waar ze voldoende afstand kunnen houden, klaverjassen op anderhalve meter van elkaar is ook niet makkelijk en sporten in wedstrijdverband is er helemaal niet bij.

Bowlers ballen lekker door

De bowlers hebben mazzel. Ze zijn maar met twee mensen op een baan en met maximaal zestien mensen binnen. De competitie met hun eigen leden kan dus doorgaan. Al is het anders dan normaal.

Freddy van Egmond: 'Als een wedstrijd begint ga je handjeklap doen. Bij elke mooie bal een high five of low five, niet alleen met je bowlingpartner maar ook met de bowlers naast je. Dus er is heel veel fysiek contact normaal. Nu niet meer, dat is erg jammer en wennen'.

Freddy van Egmond kan niet zonder bowlen (Foto: )

Tussen de banen hangen spatschermen en de horeca is voorlopig dicht. Bijkomend voordeel: bowlers gebruiken altijd een persoonlijke, op maat gemaakte bal. Al met al wil het net. 'Ik vind het niet eng om in deze ruimte te zijn. We letten goed op elkaar. Als iemand verkouden is, niet komen', stelt Van Egmond.

Boekbinders blijven elkaar inspireren

In Stedum kunnen de cursisten van de Boekwerkplaats ook door met hun hobby. Ze komen hier al jaren samen om hun creaties te maken. Susanna Lemstra: 'Je kunt zo veel verschillende dingen doen. Eerst maak je alleen een boekje, op een gegeven moment ga je zelf papier versieren en als je dat hebt gedaan, is zelf papier scheppen ook heel erg leuk.'

Susanna Lemstra hoopt te kunnen blijven boekbinden (Foto: )

Ook het boekbinden lag dit voorjaar stil. Cursisten konden thuis wel door, maar samen is toch leuker. 'Misschien heb je de apparaten en alles wel thuis liggen, maar het is leuk om elkaar te inspireren. Je ziet de ene iets maken en denkt: dat zou ik ook wel uit willen proberen.'

Coronamaatregelen goed te doen

Ook hier zijn aanpassingen gedaan om coronaproof te werken. Niet alle tafels zijn bezet, de cursusleider pakt voor iedereen de benodigde spullen en cursisten lopen zo min mogelijk rond. Doen ze dat wel, dan dragen ze een mondkapje. Al met al was het even wennen, maar is het zeker niet slecht. 'Wim brengt koffie rond die we eerst zelf moesten pakken, dat is weer een klein voordeel,' lacht Susanna Lemstra.

Coronaproof boekbinden kan in Stedum (Foto: )

Het blijft spannend of de komende weken ook gevuld zullen zijn met bowlen en boekbinden. Freddy van Egmond van Bowling Vereniging Veendam: 'We willen graag dit jaar de competitie volmaken. Maar ja, dan moeten mensen zich wel aan de coronaregels houden. Als je dat niet doet, is de kans groot dat er een tweede lockdown komt.'

Susanna Lemstra van de Boekwerkplaats in Stedum is er ook niet gerust op. 'Aan het eind van de les zegt iedereen tegen elkaar: hopelijk tot volgende week!'

