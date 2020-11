Erik Bouwman is bij Team IKO terug bij z'n roots

'Ik moet even snel schaatsen halen', laat Erik Bouwman via een berichtje weten. Bij de NK Afstanden ondergaat hij zijn vuurdoop bij Team IKO. Bij de 3000 meter van de vrouwen staat hij even later op de wissel met het rondebord in handen.

Hij beschouwt het als routine. Toch is het al best lang geleden dat hij staat te coachen op het ijs. Hij is de afgelopen twee jaar als bondscoach vooral beleidsmaker bij de Duitse schaatsbond. Sinds deze zomer is daar een eind aangekomen.

Samenwerking niet mogelijk

Zijn felle kritiek op de gang van zaken binnen de Duitse schaatswereld liegt er niet om. Bovendien krijgt hij fikse ruzie met Claudia Pechstein. Als haar partner voorzitter wordt, barst de bom definitief en ontslag volgt. 'Het heeft me heel erg beziggehouden en ik volg ook nu nog steeds alle mediaberichten op de voet. Ik heb ook nog steeds wel veel contact met Duitse schaatsers. Maar ergens kun je het gewoon loslaten.'

'Een samenwerking met voorzitter Matthias Grosse was sowieso niet mogelijk geweest', is Bouwman stellig. Er heeft geen moment door z'n hoofd gespeeld om koste wat kost te blijven zitten. Hij heeft samen met een advocaat een goede afkoopsom onderhandeld. Het is geen groot bedrag, want zijn contract op 31 december afliep, maar genoeg om tevreden te zijn.

Hereniging met broers Ten Hove

Na zijn ontslag heeft Bouwman vooral genoten van zijn gezin en de stad Hamburg waar hij woont. Hij heeft de handen vrij en is nu klaar voor een volgende fase in zijn carrière als trainer/coach. Dat dat bij Team IKO is, komt niet compleet uit de lucht vallen. Hij heeft altijd contact gehouden met de broers Erwin en Martin ten Hove die de ploeg drie jaar geleden oprichtten.

'Het is best wel een bijzondere hereniging. Het is natuurlijk begonnen bij de Groningse VPZ-ploeg. Met hen is het heerlijk werken omdat ze mijn visie en werkwijze kennen en ik hun ook door en door ken. Het is eigenlijk 'back to the roots.'

Voor mij past het nu heel goed om niet de druk te hebben de wereld rond te reizen Erik Bouwman - coach van schaatsteam IKO

Visiting coach

Bouwman zal niet echt op de voorgrond treden. De luwte bevalt hem nu het beste. Zijn contract met Team IKO duurt tot en met de Olympische Winterspelen van 2022. Daarnaast is hij ook door de internationale schaatsbond ISU gevraagd om 'visiting coach' te worden. Hij gaat in december voor het eerst aan de slag.

Z'n eerste klus is in Hongarije. Daar gaat hij de bond met raad en daad bijstaan om het schaatsen te ontwikkelen in dat land. Bij Team IKO is hij aangetrokken als adviseur en ter ondersteuning van de broers Ten Hove. 'Voor mij past het nu heel goed om niet de druk te hebben de wereld rond te reizen.'

Alle succes

Want zo zag het leven van Erik Bouwman er lange tijd uit. Eerst als coach van Jong Oranje, daarna in Zuid-Korea en tot slot in Duitsland. Ondanks het conflict in het laatstgenoemde land kijkt hij ook met trots terug. 'Er staat nu een compleet nieuwe juniorenopleiding en een hele nieuwe werkwijze dat ook al zichtbaar resultaat heeft opgeleverd. Maar het is wel zuur dat ik mijn werk niet af heb kunnen maken.'

'Het is een heel hecht team en het doet pijn, vooral voor de schaatsers waar ik mee gewerkt heb. Ze kiezen met de nieuwe voorzitter voor een andere richting. Daar wens ik ze alle succes bij', aldus Bouwman.



