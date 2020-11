Lopend Vuur: Het kabinet moet KLM blijven steunen

Door de coronacrisis en het feit dat daardoor het internationale vliegverkeer nagenoeg stil is komen te liggen, is KLM in financiële problemen gekomen. In het voorjaar kreeg het bedrijf daarom steun van de overheid.

Het kabinet wilde dat nu opnieuw doen, maar had daar wel eisen bij. Zo moeten alle KLM-medewerkers geld inleveren de komende vijf jaar. De pilotenvakbond VNV weigert dit echter. Overleg tussen de KLM en de vakbonden liep dit weekend op niks uit. Ondertussen is het tussen piloten en cabine- en grondpersoneel ook geen koek en ei meer. Dat personeel vreest baanverlies.

KLM heeft al 1 miljard aan steun gekregen en kan de komende vijf jaar nog 2,4 miljard euro staatssteun krijgen, maar dan moet het bedrijf in die periode stevig bezuinigen. Het kabinet vindt dit een redelijke eis. Nu is er dus een patstelling. De piloten willen niet inleveren en daarom wil het kabinet niet met extra steun over de brug komen. Het omvallen van KLM, met 30.000 werknemers, zou voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid grote gevolgen hebben.

Wat moet het kabinet volgens jou doen?

