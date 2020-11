Inwoners Annerveenschekanaal zijn gas- en zoutwinning zat

Scheuren in een woning in Annerveenschekanaal (Foto: Hjalmar Guit/Annerveenschekanaal)

Volgens de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is voor circa negentig van de 160 woningen in het dorp al eens schade gemeld. 'En er zullen vast ook mensen zijn die het te veel gedoe vinden om het te melden', zegt secretaris Bert Feiken van de dorpsbelangenvereniging tegen RTV Drenthe.

Gestapelde mijnbouw

Annerveenschekanaal heeft te maken met zogeheten gestapelde mijnbouw. Op zo'n drie kilometer diepte haalt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas uit het gasveld Annerveen. Daarboven, op ongeveer één kilometer diepte, wint mijnbouwbedrijf Nedmag magnesiumzout. Bij beide vormen van mijnbouw daalt de bodem en door die bedrijvigheid onder het aardoppervlak kunnen er aardbevingen plaatsvinden, die weer scheuren in gebouwen veroorzaken. Daarnaast is er in Annerveenschekanaal sprake van bodemdaling door inklinking van veengrond en de droogte van de afgelopen zomers. Vierdubbel pech dus.

Inwoners van Annerveenschekanaal krijgen de schade aan hun woningen over het algemeen gewoon vergoed, maar ze zijn het vooral zat dat er geen structurele oplossing komt voor het probleem: een einde aan de bodemdaling en de trillingen onder de grond.

'Er kwamen ineens scheuren'

'Toen ik dit huis eind 1973 samen met mijn man kocht, was er nog niets aan de hand', zegt Aukina Koekkoek-Gerrits, inwoner van Annerveenschekanaal. 'De woning was toen al zestig jaar oud, maar er mankeerde niets aan. Geen scheuren, geen verzakkingen, niets. Maar na verloop van tijd begonnen er ineens scheuren te komen. Eerst bij de kelder en bij de voegen in de buurt daarvan. Iedere keer dat we er naar vroegen, werd er gezegd dat het niet door de gaswinning kon komen. Daarom hebben we de schade steeds zelf hersteld. Echt iedere keer was er weer wat.'

Kelder vol met water

'Het ergste was het scheuren van onze keldervloer in de jaren 90. Ineens stond onze hele kelder vol met water. Daar hebben we toen een nieuwe vloer in moeten leggen. Even later gebeurde hetzelfde in de garage. De laatste tijd komen er meer en meer scheuren, maar nu ook dwars door de bakstenen muren heen. Het gevaarlijkst vind ik de stoep. De tegels voor mijn voordeur komen langzaam omhoog. Ik ben al oud en het is niet de bedoeling dat ik op een dag over zo'n tegeltje struikel en mijn benen breek. De hoeveelheid schade die ik inmiddels heb, is niet meer te tellen.'

