Zet jij ook een Kastje van Sinterklaas buiten?

Het Kastje van Sinterklaas is in 2011 in Groningen bedacht door twee buurvrouwen.

Wat is het Kastje van Sinterklaas?

Koetzier legt uit wat het precies is: 'Een paar weken voor Sinterklaas zet je een kastje op een openbare plek, bijvoorbeeld in je eigen straat. Je legt er een paar cadeautjes in als basispakketje. Die cadeautjes zijn ingepakt in Sinterklaaspapier en als bonus doe je er een gedichtje bij. Je weet natuurlijk nog niet voor wie jouw cadeautje is, dus je maakt een algemeen gedichtje. Anderen kunnen dan een cadeautje van jou pakken en zelf weer iets terugleggen.'

In het kastje leg je zelf een mooi ingepakt cadeautje (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Minibiebs tijdelijk ombouwen

Koetzier heeft zelf een nachtkastje buiten gezet. 'Het plan is om minibiebs tijdelijk om te bouwen tot Kastjes van Sinterklaas', zegt ze. Minibiebs zijn kastjes die op openbare plekken staan en waar mensen boeken in kunnen leggen en uit kunnen halen. 'Als we al die kastjes inrichten als Kastjes van Sinterklaas, hebben we er een hoop gezelligheid en vrolijkheid bij', denkt Koetzier.

