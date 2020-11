Groninger in Australië: 'Twee maanden geleden was ik nog jaloers op jullie'

Peter Sijpkes komt uit Groningen, maar woont al 38 jaar in Melbourne, Australiƫ. Wat corona betreft is de situatie hier precies het tegenovergestelde van de toestand in Nederland, vertelt hij.

In de radiorubriek 'Bellen met het buitenland' spreekt Edwin Pasveer elke ochtend met een Groninger die is geëmigreerd. Die Groningers vertellen onder meer over de situatie rond corona in hun nieuwe thuisland.

Lockdown van twee maanden

Sijpkes komt net uit een lockdown die twee maanden heeft geduurd. 'Ik had mee willen fietsen in de Bauke Mollema Tocht, maar dat kon niet. En de moeder van mijn vriendin, die in Wenen woont, is dit jaar 90 geworden. Daar konden we ook niet heen.'

We hadden een avondklok en mochten niet meer dan vijf kilometer van huis Peter Sijpkes

Opeens 1700 besmettingen

'Twee maanden terug hadden we hier opeens 1700 besmettingen', legt Sijpkes uit. 'Er waren mensen het land binnengekomen en die zaten in een hotel waar fouten zijn gemaakt.' Australië is opgedeeld in staten en de staat waar Sijpkes woont, besloot alles op slot te doen.

Al twee dagen nul besmettingen

'We hadden een avondklok en mochten niet meer dan vijf kilometer van huis. Scholen, cafés, restaurants; alles was dicht. Dat heeft acht weken geduurd. Twee weken geleden mochten we weer 25 kilometer reizen en konden de kinderen weer naar school. Nu zie je langzaam weer meer dan tien mensen op straat. En we hebben al twee dagen nul besmettingen.'

Ik hoorde dat jullie gewoon op vakantie gingen naar Griekenland Peter Sijpkes

Mondkapjes over twee weken niet meer nodig?

Volgens Sijpkes zijn de Australiërs veel braver dan de Nederlanders. 'Iedereen hier draagt een mondkapje. Daar wordt ook geen probleem van gemaakt. En ze hebben het er nu over dat mondkapjes over een paar weken niet meer nodig zijn.'

'Ik hoorde dat jullie gewoon op vakantie gingen'

'Een paar maanden geleden was ik nog jaloers op jullie', bekent Sijpkes. 'Wij konden toen nergens heen. Ik heb ook kleinkinderen die ik niet kon zien. En ik hoorde dat jullie gewoon op vakantie gingen naar Griekenland. En een vriend van mij die in Assen woont, ging lekker naar Terschelling. Toen dacht ik even: is corona eigenlijk wel een probleem? Maar ze hebben hier toch goede keuzes gemaakt.'

