Directeur Forum over nieuwe maatregelen: 'Musea zijn geen besmettingshaarden'

Directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen hoopt dat het kabinet nieuwe coronamaatregelen niet in het hele land, maar alleen in de meest getroffen regio's gaat invoeren. Met de extra maatregelen die mogelijk dinsdagavond worden aangekondigd (bibliotheken, bioscopen en musea gaan twee weken dicht) blijft er voor het Forum weinig over, ziet de directeur.

Het nieuws over de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder de duim te krijgen lekte zondagavond uit via de NOS en RTL Nieuws. Ook theaters zouden twee weken dicht moeten, melden zij op basis van ingewijden.

Groningen gaat beter dan de randstad

Het Forum heeft een bibliotheek, bioscoopzalen, museum Storyworld en enkele horecagelegenheden. Meerdere onderdelen moeten dus dicht als de maatregelen doorgaan. En dat terwijl het in Groningen met het coronavirus beter gaat dan in de rest van het land. In onze provincie ligt het gemiddeld aantal positief geteste mensen momenteel op 13 per 100.000 inwoners, in de regio Amsterdam op 59.

'Musea zijn geen besmettingshaard'

'We houden hoop op een licht-regionale aanpak', zegt Nijdam daarom. 'Musea zijn niet de besmettingshaarden, net als gewone restaurants. Dat je de kroegen niet tot 2.00 uur 's nachts openhoudt snap ik wel, maar in het geval van musea ligt dat echt anders. De R-waarde ligt in Groningen onder de 1, ik hoop dat dat zichtbaar wordt in het beleid.'

Toch zegt Nijdam het te snappen als de nieuwe maatregelen ook in Groningen gaan gelden: 'Ik heb voor alle keuzes begrip, want in deze situatie is het nou eenmaal lastig beleid maken.'

Stuk rustiger in het Forum

Ondanks dat op dit moment alleen de horecagelegenheden in het Forum op slot zijn, is het al wel een stuk rustiger in het gebouw dan voor de gedeeltelijke lockdown.

'We hadden tussen de 4.000 en 7.000 bezoekers per dag toen we in juni weer opengingen', zegt Nijdam. 'Nadat premier Rutte de gedeeltelijke lockdown aankondigde zakte dat al terug naar 2.000 tot 3.000 bezoekers per dag.'

In het Forum draagt 90 tot 95 procent van de bezoekers een mondkapje, zegt Nijdam terwijl hij in de hal beneden staat. 'En in de bibliotheken, de bioscoopzalen en het museum hebben we allerlei maatregelen genomen. Je kan bijvoorbeeld zonder contact met anderen bij de boeken komen, dat gaat eigenlijk heel goed.'

En dus hoopt de directeur in elk geval niet helemaal dicht te hoeven als de nieuwe maatregelen gaan gelden. 'Als dit doorgaat wordt het de meest minimale variant. Dan blijft de VVV open, kunnen mensen een kop koffie afhalen en schuilen als het regent. Hopelijk kunnen ze beneden ook boeken afhalen en terugbrengen. Dan is het gebouw verder niet meer open, op de begane grond na. Maar dat is wel het worst case scenario.'

Saaie verjaardag

De eerste verjaardag van het Forum op zondag 29 november lijkt hoe dan ook een saaie te worden. 'We hadden allemaal plannen hoe we een jaar Forum zouden vieren. We wilden er op een gepaste wijze aandacht aan besteden. Maar dat stellen we nu uit. Ik neem aan dat er ooit een post-coronaperiode is: dan maken we er dan een heel groot feest van.'

