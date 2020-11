De Koffiecorner #96: 'Geen El Khayati, maar wel interesse in déze speler..'

Clubwatcher Stefan Bleeker is, in tegenstelling tot bij de trainingen, niet weg te slaan bij de podcast en praat mee over de opnieuw gewonnen wedstrijd van de FC. Ook heeft hij de primeur over het Zweedse doelwit van FC Groningen.

Daarnaast hebben we het over de aanvallende intenties van Buijs, de weinige speeltijd voor talenten en een emotionele Martin bij de introductie van een nieuwe rubriek.

Emotionele Martin introduceert nieuwe rubriek (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De Koffiecorner meets Expeditie Grunnen (Foto: Berton van Balveren/RTV Noord)

-Martin Drent: 'Ik vind Buijs alsnog een verdedigende trainer'

-Stefan Bleeker: 'Geen El Khayati, maar wel interesse in déze speler..'

-Niiwino Geertsema: 'Even een statement over Robben: dat zou hij toch nooit doen?!'

-Martin Drent: 'Buijs is te dominant voor zijn ja-knikkende assistenten'

-Stefan Bleeker: 'Ik heb sorry gezegd tegen Buijs en ik neem die woorden terug, maar het irriteert me nog steeds'

