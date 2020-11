Projectie op Martinitoren moet zorgpersoneel in zonnetje zetten

Zorgmedewerkers staan volgens de vakbond door de coronacrisis al maanden in de frontlinie zonder dat ze daar wat voor terugkrijgen. Ze kampen met te hoge werkdruk en zouden volgens de FNV meer salaris moeten krijgen. Ook verdienen ze een veilige werkomgeving; iets wat vooral tijdens de eerste coronagolf niet overal gegarandeerd was.

Achterstand

Gekozen is voor een projectie, omdat een grote demonstratie nu om meerdere redenen niet kan. Zorgpersoneel wil niet voor extra besmettingen zorgen met een bijeenkomst en bovendien is er geen tijd om actie te voeren, stellen ze.

'Door deze actie hopen we dat het kabinet over de brug komt met een hoger salaris voor mensen in de zorg' zegt Camara van der Spoel van vakbond FNV. ' Wij hebben in vergelijking met andere sectoren flink wat achterstand in te lopen'.

Actie richt zich vooral op sociale media

FNV heeft daarom de campagne Omarm de zorg bedacht die zich verder vooral op social media afspeelt. Mensen kunnen zorgmedewerkers taggen en daarbij de afbeelding van het omarmde hart plaatsen. Maandagavond komen daar de projecties bij in Groningen en ook in Den Haag en Den Bosch.

De projectie op het Groninger Museum. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Niet genoeg bonus

De zorgmedewerkers hopen met de actie invloed uit te oefenen op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Die wordt over enkele weken door de Tweede Kamer besproken. De eenmalige zorgbonus die het kabinet heeft bedacht is voor hen niet genoeg en niet iedereen komt er voor in aanmerking. Daarom zou het kabinet in de begroting extra geld moeten uitrekken 'voor structureel betere arbeidsvoorwaarden in de zorg,' aldus FNV.

Vorige week was er nog commotie over hogere waardering voor zorgmedewerkers. Het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf stemde per ongeluk vóór een motie van Wilders om zorgpersoneel beter te waarderen. Het kabinet heeft inmiddels laten weten die motie naast zich neer te leggen.

