Gronings vrachtschip verliest 33 containers bij Schotland: 'Geen tweede MSC Zoe'

Het Groningse vrachtschip Francisca is in de nacht van zaterdag op zondag zeker 33 containers verloren ten noorden van Schotland. De lading sloeg van boord tijdens een storm.

Volgens VMS Shipping Group uit Werkendam, dat het schip beheert, gaat het om 32 lege containers en één met inhoud.

‘Een container was geladen met gebruiksgoederen’, vertelt directeur Erik van der Wiel. ‘We weten nog niet precies wat daar in zit. In elk geval niet iets waardoor milieurisico ontstaat.’

Hoge golven mogelijk de oorzaak

De Francisca, eigendom van Longship BV uit de stad Groningen was vanuit IJsland op weg naar de haven van Rotterdam. Ter hoogte van de Schotse kust raakte het schip zaterdagnacht in de problemen door het slechte weer, zegt Van der Wiel.

‘Een storm veroorzaakte hoge golven. Daardoor is er waarschijnlijk water over het dek heen gespoeld en zijn de containers van boord geslagen. Gelukkig is de bemanning ongedeerd gebleven en is ook het schip zelf niet erg beschadigd geraakt. Het is een nare situatie, met vooralsnog een goede afloop.’

'Containers volgens de regels vastgezet'

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de lading precies losgeraakt is. Volgens Van der Wiel kan het niet liggen aan de manier waarop de containers op het schip zijn bevestigd.

‘Alles is goed vastgezet en we hebben helemaal volgens de regels gewerkt. Dit zal dus niet een herhaling van de ramp met de MSC Zoe zijn.’

Moment van berging nog onduidelijk

Sinds het schip containers verloor, heeft de Francisca rustiger vaarwater opgezocht in de buurt van Schotland. Over de berging van de lading overlegt VMS Shipping Group met verzekeraars en de Schotse autoriteiten.

‘Voorlopig is het weer denk ik nog te slecht om er iets aan te doen’, zegt Van der Wiel. De directeur verwacht dat het schip zijn reis kan vervolgen naar de haven van Rotterdam.