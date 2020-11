Hanze trekt boetekleed aan na drukte bij tentamen: 'Situatie was onacceptabel'

De Hanzehogeschool betuigt spijt over de omstandigheden waarop PABO-studenten maandagochtend in de Struikhal een tentamen moesten afleggen. Er werd volgens studenten namelijk amper rekening gehouden met de coronamaatregelen.

'De ruimte was niet geventileerd en de afstand tussen de verschillende tafels was maximaal een meter, meer niet', zo zegt een student tegen stadsblog Sikkom, waar ook foto's te zien zijn. Nog erger was het op weg naar de hal toe. 'Studenten stonden pal naast elkaar in de rij. Dat was onverantwoord.'

Misverstand

Op z'n website geeft de school toe dat er door 'een misverstand' de tafels en stoelen van het tentamen niet op tijd klaar waren gezet. Dat moest nog ter plekke gebeuren. 'Daardoor stond een aantal tafels niet op de juiste afstand', geeft de school toe.

Studenten werden volgens de school gevraagd om op afstand buiten de tentamenruimte te wachten. 'Maar hierbij is er niet door iedereen voldoende afstand gehouden.'

Deze situatie had niet mogen ontstaan en is dan ook niet acceptabel De Hanzehogeschool in een verklaring

'Deze situatie had niet mogen ontstaan en is dan ook niet acceptabel', zo trekt de school op haar website het boetekleed aan. 'De veiligheid van studenten en medewerkers staat voorop. Het staat buiten kijf dat fysieke tentamens veilig moeten worden georganiseerd.'

Beterschap

De school belooft beterschap bij fysieke tentamens in de toekomst. 'De Hanzehogeschool zal bij de komende fysieke tentamens extra controleren of aan deze maatregelen is voldaan', aldus de school.

Volgens de school zijn alle overige tentamens zijn tot nu toe goed verlopen.

