Judoka Kim Polling heeft corona

Kim Polling is positief getest op corona. De 29-jarige judoka uit Zevenhuizen heeft milde klachten, zo laat ze weten via social media.

‘Vandaag het bericht ontvangen dat ik positief getest ben op COVID-19. Gelukkig heb ik alleen lichte klachten, dus ik kan gewoon (thuis) door blijven trainen!’, aldus Polling.

Geen EK

Ze liet afgelopen zaterdag via RTV Noord al weten dat ze niet mee zou doen aan de Europese kampioenschappen eind november in Praag. ‘Het virus kun je overal oplopen, dus dat is het niet zozeer. Ik wil vooral geen risico lopen, dat als ik daar positief word getest, dat ik dan vervolgens niet meer het land uit kan’, zo stelde ze zaterdag.

Vijfde titel

Polling werd al vier keer Europees kampioene in de klasse tot zeventig kilogram. Een vijfde titel zit er dit jaar dus in elk geval niet in. ‘De enige reden om mee te doen is dat ik een vijfde Europese titel wil winnen. Maar hoeveel is die titel waard als judoka’s/landen niet eens mee kunnen doen vanwege COVID-19? Dus uiteindelijk was de keuze snel gemaakt: die vijfde titel komt er wel, alleen niet dit jaar’, zo besluit Polling vastberaden.

