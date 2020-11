Vriendin Hidde Bergman: ‘Alsof iemand mijn hart in duizenden stukjes heeft geslagen’

‘Vanaf het moment dat ik hem zag voelde ik vlinders. Hidde was lief, geduldig, sociaal en vanaf het eerste moment is hij er altijd voor mij geweest. Het voelt alsof iemand mijn hart in duizenden stukjes heeft geslagen.’ Dat zegt de vriendin van Hidde Bergman.

Zij sprak maandag zeer geëmotioneerd tijdens de zitting van de Jaagpadmoord. Bergman werd op 14 mei 2019 neergestoken op het Jaagpad in de stad Groningen. Hij overleed kort daarna. Milton T. wordt verdacht van de moord.

Er zijn dagen dat het leven weer gewoon lijkt. Maar de glans is er van af Vriendin van Hidde Bergman

Emotioneel betoog

De nabestaanden kregen halverwege de middag het woord. ‘Ik moest afscheid nemen van mijn lief, mijn houvast, mijn maatje. De man met wie ik kinderen zou krijgen en waarmee ik samen oud zou worden. Het voelt alsof iemand mijn hart in duizenden stukjes heeft geslagen.’

Zij vervolgde: ‘Het is niet te omschrijven wat ik voelde toen duidelijk werd dat Hidde nooit meer thuis zou komen. (...) Er zijn dagen dat ik enigszins normale dingen doe. Dat het leven weer gewoon lijkt. Maar de glans is er van af. Fulltime werken of een sociaal leven leiden, dat lukt mij niet. Het voelt alsof ik alles weer opnieuw moet leren.’

De slachtofferverklaring kwam hard binnen bij onder andere de tolk in de zaal. Zij zat in tranen te luisteren. Toen zij de verklaring in het Papiaments moest voorlezen aan Milton T., zei zij: ‘Ik weet niet of ik het droog ga houden.’

‘Ik ben onschuldig’

Bergman was een rondje aan het hardlopen toen hij van achteren werd belaagd door iemand met een mes. Naar de dader van de dodelijke steekpartij werd wekenlang gezocht. Uiteindelijk werd Milton T. aangehouden in zijn studentenwoning in Groningen.

T. is naar eigen zeggen onschuldig. Hij zegt maandag tijdens de zitting dat hij zich niks van die specifieke dag kan herinneren. ‘Ik zocht elke dag naar werk, elke dag was hetzelfde. Op die dag heb ik niks speciaals meegemaakt.’ Toch gaf T. later wel aan dat hij sirenes heeft gehoord toen hij die avond langs het Jaagpad wandelde. Daar liep hij bijna dagelijks.

Moeizame rechtszaak

T.’s geheugen liet hem maandag in de steek. Reden voor Natacha Harlequin, advocaat van T., om een verzoek in te dienen voor extra onderzoek naar het geheugen van de verdachte. ‘Ik vraag mij af of hij deze zitting wel kan bevatten.’

Harlequin: ‘Ik heb meegemaakt dat hij gewoon helder was. Hij is heel anders dan afgelopen vrijdag. Toen kende hij het dossier, nu kan hij zich daar niks van herinneren. Hij is ook moe en duizelig.’ De rechter ging niet mee in het verzoek. Zij vindt extra onderzoek naar zijn geheugen niet noodzakelijk.

Dinsdag 3 november wordt de zitting hervat.

Lees ook:

- Liveblog Jaagpadmoord: Nabestaanden Hidde Bergman aan het woord