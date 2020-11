Hond Vito uit Niebert is vergiftigd en 'hij is niet de eerste'

'Vito viel om en lag te schuimbekken'

Vito was een labrador van 7 jaar oud. 'Mijn dochter liet hem uit', vertelt Linda. 'Op een gegeven moment kwam hij niet toen ze hem riep. Maar even later was hij er toch weer. Binnen vijf minuten begon Vito te trillen. Hij viel om en lag te schuimbekken.'

'Hij heeft gevochten voor zijn leven'

De dochter belde Linda en Hessel en die hebben Vito met de auto naar de dierenarts gebracht. 'Daar heeft hij gevochten voor zijn leven, maar drieënhalf uur later was hij dood. Vanmorgen hebben we hem begraven.'

Het is echt verschrikkelijk om je hond zo te zien lijden Hessel Venema

Het moet een sterk gif zijn geweest dat Vito heeft geveld. 'Het werkte meteen en heel sterk', vertelt Hessel. 'Het is echt verschrikkelijk om je hond zo te zien lijden.'

Vito braakte stukjes spek

Linda en Hessel weten dat Vito buiten stukjes spek heeft gegeten. 'In de auto heeft hij gebraakt en daarin zaten stukjes spek. Hij kreeg nooit vlees, dus dat moet hij ergens gevonden hebben.'

Vito is niet de enige

Het blijkt dat Vito niet het eerste slachtoffer is. 'Er zijn vaker honden hier in de buurt ziek geweest', zegt Linda. 'Een vrouw had het over stukjes kip en iemand anders had spek gevonden. Maar die honden hebben eerder overgegeven en zijn er niet aan overleden.'

'Pas op bij het pad naast het Steenhuis'

Linda en Hessel willen andere hondeneigenaren daarom waarschuwen. 'Je hebt hier in Niebert het Iwema Steenhuis en daar ligt een pad naast. Mensen laten hun hond daar vaker los. Daar is het gebeurd.'

Hessel: 'Ik ben verdrietig omdat we ons maatje kwijt zijn. Die hond was echt een onderdeel van ons gezin. Maar er zit bij mij ook een enorme laag boosheid overheen. Ik ben zo kwaad en machteloos. Ik wil wel wat doen, maar wat en we weten niet wie dit gedaan heeft. Het enige dat we kunnen doen, is proberen anderen hier voor te behoeden.'

