Nieuw dna-spoor linkt Sjonnie W. mogelijk aan moord op Monique Roossien (update)

Het Openbaar Ministerie en het coldcaseteam van de politie doen nog volop onderzoek naar de drie moorden waarvan de 47-jarige Sjonnie W. wordt beschuldigd. Eén daarvan is die op de Groningse Monique Roossien, die in 2003 werd doodgeslagen.

De strafzaak tegen de Amsterdammer loopt inmiddels in hoger beroep. De rechtbank veroordeelde W. in augustus vorig jaar alleen voor de moord op de Roemeense Mirela Mos in 2004. Voor de moorden op Monique Roossien en de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek vond de rechtbank het bewijs te mager.

Vuilniszak met dna van Moniek en de rol van misdaadjournalist Mick van Wely

Justitie beschikt echter over een nieuw dna-spoor dat W. mogelijk aan de zaak-Roossien linkt. 'Op de vuilniszak waarin de lichaamsresten van Mirela Mos zaten, is dna gevonden van Monique', vertelt misdaadjournalist Mick van Wely. Hij schrijft nu voor De Telegraaf, maar werkte in 2003 voor het Dagblad van het Noorden en volgde deze zaak toen al. 'Eerder was al dna van Monique gevonden op de mat achterin de auto waarin W. reed.'

Van Wely houdt zich al zeventien jaar bezig met deze zaak. 'Soms heb je goed contact met de nabestaanden en dan ren je twee keer zo hard', verklaart hij. 'Ik heb al heel lang goed contact met de zus en de vader van Monique. Het is ook zo'n triest verhaal. Moniek werd als een zielig hoopje in de foetushouding teruggevonden. Haar lichaam was zwaar toegetakeld. Het is altijd een mysterie gebleven wie achter haar moord zat.'

De afgelopen tijd zijn er ook getuigenverhoren geweest van drie medegedetineerden van W. Hij zou tegenover hen loslippig zijn geweest, onder meer over Sabrina Oosterbeek. Haar lichaam zou niet meer worden gevonden, zou W. tegen een van hen hebben gezegd.

W. kreeg 14,5 jaar cel in plaats van 20 jaar cel plus tbs

Het lichaam van de 26-jarige Roossien, die in Amsterdam als prostituee werkte, werd in 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Omdat het bewijs volgens de rechtbank te mager was, werd W. op 5 augustus 2019 vrijgesproken van betrokkenheid bij haar dood.

Tegen hem was toen twintig jaar cel plus tbs geëist voor betrokkenheid bij de dood van alle drie vrouwen. Hij werd uiteindelijk veroordeel tot 14,5 jaar, maar het OM ging in hoger beroep.

Wordt W. alsnog veroordeeld voor de moord op Moniek?

Denkt Van Wely dat W. alsnog veroordeeld wordt voor de moord op Moniek Roossien? 'De zaak wordt over zes maanden al inhoudelijk behandeld. Ik ben bang dat er meer bewijs moet komen om hem veroordeeld te krijgen. Maar er is nog tijd. Het kan zijn dat er nog meer aanvullend materiaal wordt gevonden of dat er een lichaam opduikt.

'Ik ben er driehonderd procent van overtuigd dat W. achter de moord op Sabrina Oosterbeek zit. Ook de zaak van Moniek is hartstikke duidelijk. Maar het is lang geleden en er zijn bijna geen getuigen uit die tijd. Bovendien moeten die gevonden worden in een circuit van drugsverslaafden.'

'Maar ik heb de leider van het coldcaseteam gesproken en die is bloedfanatiek. Ik zeg altijd tegen de zus van Moniek: reken nergens op. Maar er is nog tijd.'

Dit bericht is aangevuld met de informatie van misdaadjournalist Mick van Wely.

