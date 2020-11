Verfzaak Muller in Musselkanaal is nu Hofleverancier

Verfzaak Muller aan de Markstraat kreeg maandagmiddag door Commissaris van de Koning René Paas, in het bijzijn van burgemeester Yvonne van Mastrigt, het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ uitgereikt.

Familiezaak

De familiezaak heeft hiermee het recht om het koninklijk wapen en de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te dragen.

De passie voor het product spat ervan af en wordt al jaren doorgegeven Burgemeester Van Mastrigt over Verfzaak Muller

'Al sinds de oprichting in 1920 draagt Verfzaak Muller bij aan de ontwikkeling van deze regio', zei Van Mastrigt bij de plechtigheid die in kleine kring werd gehouden vanwege corona. 'De passie voor het product spat ervan af en wordt al jaren doorgegeven. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast de volgende generatie al klaarstaat.'

Verfzaak Muller is in 1920 opgericht door Christiaan Johan Muller. Als meester-schilder reisde hij rond, waaronder in Amerika. Teruggekomen in Nederland zag hij de behoefte bij mensen om zelf te bepalen hoe hun huis eruit moest komen te zien.

Kleine of middelgrote bedrijven

De eretitel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een koninklijke onderscheiding voor kleine of middelgrote bedrijven die minstens honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats innemen in de regio en de branche. Een voorwaarde is dat de onderneming van onbesproken gedrag is.

'Als gemeente Stadskanaal koesteren we zulke familiebedrijven. Terecht dat Verfzaak Muller dit Predicaat heeft gekregen', aldus Van Mastrigt.

