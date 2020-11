Deze verpleeghuizen krijgen bijzonder stembureau bij Eemsdelta-verkiezingen

De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat bewoners worden besmet met het coronavirus.

Drie uur lang geopend

Normaal gesproken hebben sommige verpleeghuizen een stembureau waar iedereen mag stemmen. Zorginstellingen willen dat dit jaar niet, om het coronavirus buiten de deur te houden.

Om bewoners toch de mogelijkheid te geven zelf te stemmen, willen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum bijzondere stembureaus openen. Deze zijn drie uur lang exclusief geopend voor bewoners en mogelijk ook medewerkers.

Minstens vijf verpleeghuizen

Het gaat om de volgende verzorgingstehuizen:

Wiemersheerd, Loppersum

Damsterheerd, Appingedam

Paasweide, Appingedam

Vliethoven, Delfzijl

Betingestaete, Delfzijl

Met het Van Julsingatehuis is de gemeente Delfzijl nog in gesprek.

Afhankelijk van Eerste Kamer

Het is nog niet definitief. De Eerste Kamer praat dinsdagavond over de Tijdelijke wet voor de verkiezingen in coronatijd. Pas als de Eerste Kamer akkoord gaat, kunnen de gemeenten deze stembureaus instellen.

Bij de verkiezingen in Eemsdelta zijn dertig openbare stembureaus. De bijzondere stembureaus in verpleeghuizen zijn een extra toevoeging om de opkomst te bevorderen.

Vrijwilligers krijgen gezondheidscheck, geen test

De vrijwilligers van de stembureaus krijgen 24 uur van tevoren een gezondheidscheck, volgens de richtlijnen van het RIVM. Ze worden niet op het coronavirus getest, laat de gemeente Delfzijl weten.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat er in Nederland bijzondere stembureaus komen. Wel werden er wel eens proeven gedaan met mobiele stembureaus.

Meer maatregelen bij Kamerverkiezingen

De tijdelijke wet biedt vooral meer mogelijkheden voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Dan gaan de stembussen twee dagen eerder open en krijgen 70-plussers de mogelijkheid om te stemmen per brief.

Minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken wil deze maatregelen nog niet instellen voor de aankomende herindelingsverkiezingen.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De verkiezingen zijn op 18 november.

Extra corona-maatregelen

De gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan er vooralsnog vanuit dat de Eemsdelta-verkiezingen gewoon doorgaan. Wel komen er extra maatregelen vanwege het coronavirus:

- Mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven. Zij kunnen iemand machtigen om voor hen te stemmen;

- In het stembureau moet iedereen anderhalve meter afstand houden. Elk stembureau krijgt een vrijwilliger die daar continu op let;

- Mensen moeten hun handen desinfecteren;

- Het dragen van een mondkapje wordt waarschijnlijk verplicht, als dat juridisch geregeld is;

- Vrijwilligers die stempassen en identiteitsbewijzen controleren, dragen handschoenen. Zij kunnen ook een gezichtsmasker dragen;

- Mensen krijgen op het stembureau een rood potlood dat zij mee mogen nemen naar huis.

