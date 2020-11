Ontwikkelaar vindt winkelbeleid Hoogezand 'inconsequent en hypocriet'

Hij noemde de gemeente tijdens een rechtszaak in Den Haag 'inconsequent en hypocriet'.

De bedoeling van Midden-Groningen was dat die leegstaande winkelpanden hun detailhandelsbestemming verliezen en dat de vrijkomende winkelvloeroppervlakte weer verdeeld kan worden, onder bijvoorbeeld de ontwikkelaar van Winkelpark Hoogezand.

Gemeente ontkent

Mol richtte zijn pijlen op de gemeente, omdat ze volgens hem enerzijds op het Winkelpark een groot aantal winkelbranches buiten de deur houdt en tegelijk niets aan haar beleid doet om al lang leegstaande winkels weg te bestemmen.

Een woordvoerder van de gemeente ontkende met klem dat Midden-Groningen inconsequent en hypocriet is, maar erkende wel dat het met het beleid om andere bestemmingen voor leegstaande winkels buiten het winkelcentrum te vinden nog niet zo hard gaat.

Braakliggend terrein

Volgens Mol gaat het ten koste van het uitbouwen van het Winkelpark, waar een paar grote bouwmarkten en woonwinkelzaken zitten, maar nog veel meer terrein braak ligt. Daarom kwam de ontwikkelaar maandag tijdens de rechtszaak met een welgemeend advies: gooi alle winkelvestigingsbeperkingen voor Winkelpark Hoogezand in de prullenbak en grijp pas in als er een grote leegstandsramp dreigt in het centrum.

Geen supermarkten

Alleen daar heeft de gemeente absoluut geen zin in. Die wil bijvoorbeeld per se geen supermarkten op het Winkelpark om te voorkomen dat winkelcentra in Hoogezand en Sappemeer worden leeg getrokken.

Afgelopen september kruisten Visser en de gemeente ook al de degens over een geweigerde winkelvergunning. Volgens Visser houdt de gemeente bijna alles tegen. En als er dan eens water in de wijn wordt gedaan met de toestemming voor de vestiging van een Wereldrestaurant, dan breekt de coronacrisis uit, zei Vissers raadsman.

Beschermen tegen leegstand

Tijdens de zitting in Den Haag bleek dat Visser en de gemeente nog steeds diametraal tegenover elkaar staan. De gemeente wil de winkelcentra in Hoogezand en Sappemeer beschermen tegen leegstand.

Volgens de raadsvrouw van de gemeente is er onder grootschalige winkelconcerns, zoals BCC en Mediamarkt, nauwelijks belangstelling om zich op Winkelpark Hoogezand te vestigen en is het logischer op termijn over een andere invulling te gaan nadenken, zoals woningbouw. De Raad van State gaat de komende weken bekijken of het bestemmingsplan voor het Winkelpark Hoogezand op grond van de Europese Dienstenrichtlijn niet al te veel beperkingen bevat.

