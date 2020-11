Digitale leeromgeving RUG crasht: duizenden studenten gedupeerd

Opnieuw is Nestor, de digitale leeromgeving van de Rijksuniversiteit, gecrasht. Dat gebeurde maandag tijdens de tentamens, waardoor duizenden studenten gedupeerd zijn. De Groninger Studentenbond (GSb) is woest.

Tien tentamens moesten worden gestaakt omdat het systeem overbelast raakte. Eerder vloog het systeem er ook al enkele keren uit. 'Onacceptabel', vindt voorzitter Marinus Jongman van de GSb. 'Na meer dan zeven maanden is het nog steeds niet in orde. Dit is de basis van online onderwijs en zelfs dat gaat niet goed.'

'Ontzettend veel stress'

Studenten zaten volgens de GSb met de handen in het haar. 'Het levert ontzettend veel stress op als je niet bij de nodige informatie kunt of wanneer je überhaupt niet eens weet of je een tentamen kunt maken', meent Jongman.

'Niet bepaald mild over'

Bastiaan van Houttum, tweedejaars student Communicatie- en Informatiewetenschappen, kon door de storing zijn tentamen niet maken. 'Nestor had er niet zo veel zin in. Dat is al vaker gebeurd, maar voor mij was het de eerste keer dat het tijdens een tentamen was', zegt hij.

'De docent heeft na overleg besloten om het dan maar af te blazen. Een heleboel mensen waren hier niet bepaald mild over. Je moet tentamens kunnen maken op het moment dat ze gepland staan.'

Zorgen om fraude

De voorzitter van de GSb zegt dat de faculteiten zich ook ernstig zorgen maken over fraude bij online tentamens. 'Laten we ons eerst richten op het grootste probleem. Wij zijn op dit moment al blij als er geen storingen zijn.'

RUG: heel vervelend

De Rijksuniversiteit Groningen zit met de kwestie in de maag. Ook omdat het deze week tentamenweek is. 'Heel vervelend', zegt woordvoerder Jorien Bakker. 'Vooral voor de studenten. Het is nu weer verholpen. Maar we zijn druk doende om te kijken wat de achterliggende problemen zijn. Een oorzaak hebben we nog niet kunnen vinden. We hopen natuurlijk van ganser harte dat het niet weer gebeurt.' Bakker vermoedt dat het mogelijk iets heeft te maken met het aantal studenten dat gebruik maakt van het systeem.

'Eerder hadden we ook tentamens. maar daar deed een klein groepje aan mee. Door corona is het nu tachtig procent van de studenten die er mee werkt. Maar een ding staat buiten kijf. De studenten mogen er niet de dupe van worden'., aldus Bakker.

Het Nestor-systeem wordt in heel Nederland door de universiteiten gebruikt. Ook elders zijn er problemen mee.

