Wie is Milton T., de verdachte van de moord op Hidde Bergman?

Milton T. in de rechtbank in september vorig jaar (Foto: Felix Guerain)

Dinsdagochtend wordt tijdens de rechtszaak gesproken over de mentale toestand van Milton T. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt onder andere dat T. lijdt aan schizofrenie.

Wie is Milton T.?

In het onderzoek staat dat het de afgelopen jaren steeds slechter gaat met T. Hij groeit op op Aruba en heeft een roerige jeugd. Zijn ouders bieden weinig stabiliteit. T.’s moeder is op dat moment drugs- en alcoholverslaafd, hij groeit op bij zijn vader. Destijds vertoont hij geen gedragsproblemen. T. staat bekend als een rustige, teruggetrokken jongen.

Op Aruba heeft hij havo gedaan en hij beschikt over een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie.

In Nederland gaat het slechter. Hij zet studies niet voort, heeft financiële problemen en begint steeds meer te blowen. In 2014 komt hij voor het eerst in aanraking met hulpverlening. T. heeft ‘een slechte trip’ door gebruik van paddo’s in combinatie met alcohol en cannabis. Vanaf dat moment zien betrokkenen dat hij in psychotische periodes verkeert.

Psychotisch

T. heeft last van paranoïde wanen, fysieke waanbelevingen en hallucinaties. Deskundigen concluderen ook dat er sprake is van schizofrenie. Hij heeft het idee dat anderen invloed kunnen uitoefenen op zijn persoonlijkheid en op zijn lichaam.

De verdachte verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum, een speciale psychiatrische afdeling van de gevangenis. Daar krijgt hij antipsychotica als medicatie. Dat wordt onder dwang toegediend. T. geeft aan dat hij zich herkent in het beeld dat over hem geschetst wordt.

Onvoorspelbaar, dodelijk feit

Het rapport concludeert ook dat T. op 14 mei 2019 in een psychose verkeerde. Uit dat rapport: ‘Indien bewezen wordt dat hij het heeft gedaan, dan betreft het een onvoorspelbaar, ernstig, agressief dodelijk feit’.

Volgens deskundigen is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij raden daarom, mits de rechter hem veroordeelt, tbs met dwang aan.

Later vandaag komt het Openbaar Ministerie met de eis.

Lees ook:

- ons liveblog over de rechtszaak tegen Milton T.

- Verdachte Jaagpadmoord: 'Ik heb niks gedaan'

- Jaagpadmoord: wat staat er op het briefje van Milton T.?

- 26-jarige Groninger opgepakt als verdachte van Jaagpadmoord