Reisorganisaties vrezen negatief reisadvies: 'We hebben gewoon niks verdiend dit jaar'

Geeft het kabinet vanavond een negatief reisadvies af voor de kerstvakantie en de periode daaromheen? Die vraag houdt de reisbranche in onze provincie bezig. '2020 is al een rampjaar', klinkt het. 'Ik zit vanavond met angst voor de tv.'

Terwijl vrijwel heel Europa inmiddels oranje kleurt en alleen noodzakelijke reizen naar de betreffende landen zijn toegestaan, komt het kabinet dinsdagavond naar verwachting met een negatief reisadvies voor alle landen.

87% van de Nederlanders vindt dat prima, blijkt uit een representatieve steekproef van Hart van Nederland.

'Hoop dat we de vrijheid houden'

Ondanks dat hoopt de reisbranche dat het niet zover komt. Persoonlijk reisadviseur Titia Doornbos Clevering bijvoorbeeld, die in Groningen en Drenthe actief is: 'Heel veel mensen hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt. Voor veel mensen is vakantie iets om je op te laden. Ik hoop dat we die vrijheid houden.'

Doornbos Clevering startte in 2017 als zelfstandig reisadviseur voor TUI. 'Meestal heb je een jaar of drie nodig om succes te zien. 2020 zou een heel succesvol jaar worden. Maar het is een rampjaar geworden.'

Een jaar waarin ze niet stil heeft gezeten, overigens. 'Het is niet zo dat je de tent op slot kan doen en ander werk kan gaan zoeken. Van oktober tot maart hebben we heel hard gewerkt om boekingen te doen. In de periode erna moesten we alles weer annuleren, vouchers regelen voor klanten, enzovoort. Dat werk doe je, maar het levert niets op.'

Rampjaar

Ook Gerda Klooster van Klooster Reizen, met vestigingen in onder andere Winschoten en Stad, noemt 2020 een rampjaar. 'Ik kan niet anders zeggen.'

Mensen bellen wel, maar zijn te onzeker om de knoop door te hakken Bert Tulleken, TravelXL Winschoten

Want, negatief reisadvies of niet, mensen zijn nu al huiverig om een reis te boeken voor de winterperiode. 'Mensen wachten heel erg af', zegt ze. Bert Tulleken van TravelXL beaamt dat: 'Het is onzeker en onduidelijk, zowel voor ons als onze klanten. Mensen bellen wel, maar zijn te onzeker om de knoop door te hakken.'

Dichtgetimmerd en ongezellig

'Een reisverbod zou de nekslag zijn voor het toerisme en de reisbranche in Nederland', zegt persoonlijk reisadviseur Doornbos Clevering, hoewel ze erkent dat de regelingen van de Nederlandse overheid tot nu toe goed zijn.

Wat is er straks nog over van de vakantiebestemmingen? Titia Doornbos Clevering, persoonlijk reisassistent

'Veel mensen zeggen dat ze wel weer gaan als corona over is. Maar wat is er dan nog over van zo'n bestemming?', vraagt ze zich hardop af. 'Is het straks niet allemaal dichtgetimmerd en ongezellig? Onze vrienden in Griekenland en op de Spaanse eilanden, die de afgelopen decennia voor ons klaarstonden, hebben ons nodig.'

'Iedereen die terugkeert is het met elkaar eens: op vakantie gaan kan prima, als je je maar aan de maatregelen houdt. Er is genoeg ruimte voor iedereen, of je nou daar in een stadje loopt of hier naar de supermarkt gaat.'

OMT wil negatief reisadvies

Hoe dan ook ziet het advies van het Outbreak Management Team er somber uit voor de reisbranche. Dat pleit voor een negatief reisadvies voor alle buitenlandse vakanties in de winterperiode.

Daarbij verwijst het team van adviseurs naar de zomerperiode, waarin volgens het OMT vele honderden mensen met covid-19 terug kwamen uit het buitenland. Ook zou driekwart van de reizigers zich niet hebben gehouden aan de thuisquarantaine.

Hoop

Toch houden Klooster, Tulleken en Doornbos Clevering hoop. 'Ik ben een positief ingesteld iemand, we wachten maar af', zegt Gerda Klooster.

Bert Tulleken gaat een stapje verder: 'Ik hoop dat er gezegd wordt: ga vooral op vakantie', grapt hij. 'Maar ik verwacht niet dat Rutte dat gaat zeggen. Als het negatief reisadvies er echt komt, moet er wel meer sectorgebonden hulp komen, anders hebben we volgend jaar echt een probleem.'

Titia Doornbos Clevering geeft aan dat ze vanavond 'met angst' voor de televisie zit. 'Wat voor onze veiligheid en de wereldgezondheid nodig is, is nodig. Maar als je veel gereisd hebt ben je minder snel bang en zie je hoe je je in diverse landen moet aanpassen op de faciliteiten en gewoontes. Als mensen naar de zon willen lukt het prima om ze daar in te begeleiden.'

Lees ook:

- Alles over corona in onze provincie