Groningse beleeft ‘surreële’ avond in Wenen: ‘Ik ging slapen met de heli’s boven mijn huis’

De halve nacht en een groot deel van de ochtend is Cyntha bezig met het beantwoorden van appjes en berichtjes van vrienden en familie. ‘Iedereen wil weten of ik veilig ben. Erg lief om zo veel berichtjes te krijgen. Ook delen veel mensen hun eigen ervaring.’

Drukte voor de avondklok

Cyntha is op het moment van de aanslag niet in het centrum, maar bij vrienden thuis. Daar heeft ze nog een laatste gezellige avond gepland voordat het land vandaag verder op slot gaat in de strijd tegen het coronavirus. Zo geldt er een avondklok tussen 20.00 en 6.00 en blijven restaurants dicht.

‘Het was daarom gisteren erg druk in restaurants en cafés, waar iedereen voorlopig voor de laatste keer heen ging’, zegt Cyntha.

Video's komen binnen

De leuke vriendenavond verandert voor Cyntha kort na 20.00 uur. Op dat moment leest ze de eerste berichten over een schietpartij in haar stad. Ook komen er al snel video’s van het incident binnen.

‘Op een daarvan zag je een man door de straten rennen. Andere video’s waren veel explicieter.’

Wat er precies gebeurd is, blijft lange tijd onduidelijk. Bovendien zorgt de stroom aan nepnieuws voor verwarring. ‘Er ging een verhaal rond dat er een gijzeling plaatsvond. Ook zou er zijn geschoten in de metro.’

Ik zag ontzettend veel politie op straat Cyntha Wieringa - woont en studeert in Wenen

Vast in een restaurant

In de uren die volgen blijft ze het nieuws op de voet volgen, wachtend op bevestiging van wat zich werkelijk heeft afgespeeld. In de tussentijd houdt Cyntha contact met vrienden die wel in de buurt van de aanslag waren. Zij kunnen urenlang geen kant op omdat er mogelijk nog een dader voortvluchtig is.

‘De vader van een vriend waar ik bij was, zat vast in een restaurant. Daar zijn ook gewonden gevallen. Hij heeft er tot twee uur ’s nachts gezeten.’ Andere bekenden worden in restaurants naar de kelder of ruimtes achter in het pand gebracht. Daar gaan de lichten uit tot het gevaar is geweken.

Gebroken glas bij de deur van een restaurant in Wenen (Foto: ANP)

Lopend naar huis

Zodra dat het geval is, haalt de politie mensen uit hun schuilplaats. Pas rond 4.00 uur krijgt Cyntha het verlossende bericht dat ook haar laatste kennis veilig thuis is.

Zelf is ze dat dan ook al. Samen met een vriend besluit ze rond middernacht de bus naar huis te pakken. Die rijdt echter niet verder dan het hermetisch afgesloten centrum. Vanaf daar is het nog vijf minuten lopen naar haar woning. Erg onveilig voelt ze zich niet.

‘Ik zag ontzettend veel politie op straat en we kwamen andere bekenden tegen. Zo zijn we als groepje naar huis gegaan.’

'Kort nachtje'

Eenmaal thuis kan Cyntha de slaap niet direct vatten. ‘Het was surreëel. Ik ga niet vaak slapen met het geluid van heli’s boven m’n huis. Het was dus een kort nachtje.’

Zodra ze wakker is, klikt ze langs nieuwspagina’s voor updates over de aanslag. ‘Ik zag dat er een vierde persoon is overleden in het ziekenhuis. Hopelijk blijft het daarbij.’

Sinds de aanslag plaatsvond praat ze er veel over met vrienden in Nederland en Wenen. Tijdens die gesprekken voelt de Groningse dat de klap voor Oostenrijkers beduidend harder aankomt.

‘Ik merk dat zij meer aangeslagen zijn. Zij noemen dit het ergste wat het land heeft meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog.’

Hoewel ze de gebeurtenissen vreselijk vindt, staat ze er sinds de aanslagen van Utrecht en Amsterdam van vorig jaar iets anders in. ‘Zij hadden niet verwacht dat zoiets in hun land kon gebeuren. Toch waren ze ook niet helemaal verrast omdat het (terreurbolwek IS, red.) zo’n internationale club is.’

Ze willen graag angst zaaien. Maar het beste wat je kunt doen, is daar niet in meegaan Cyntha Wieringa - woont en studeert in Wenen

'Het is wat het is'

Dat de terroristen uitgerekend maandagavond toesloegen, was volgens Cyntha mogelijk een weloverwogen actie.

‘Het was erg druk in de bars en restaurants. Bovendien gaan we nu een maand in lockdown, waarbij je echt niemand ziet. Dat is vrij heftig. Zo kun je de gebeurtenissen niet met elkaar verwerken. Je zit er in je eentje mee. Maar het is wat het is.’

Gewoon naar college

Ondanks alles wat er de avond ervoor gebeurd is, gaat het ‘gewone’ leven dinsdag ook door. Om tien uur staat er al weer een online college gepland. Cyntha studeert sinds twee jaar wetenschapsfilosofie in de stad die haar hart gestolen heeft.

‘Ik blijft hier na mijn studie nog wel, denk ik. Dit is echt een prachtige stad.’ Een terroristische aanslag doet daar niets aan af. ’Ze willen graag angst zaaien. Maar het beste wat je kunt doen, is daar niet in meegaan.’