Robben komt voorlopig niet in actie voor FC Groningen

'Voor deze weg wordt gekozen nadat Robben in de afgelopen weken twee keer met lichte fysieke klachten kampte, waardoor hij de competitieduels met Fortuna Sittard en VVV-Venlo aan zich voorbij moest laten gaan', schrijft de club op haar site.

Voor december niet in wedstrijden

'Robben gaat de komende weken een op maat gemaakt individueel trainingsprogramma draaien, wat hem weer moet klaarstomen voor competitiewedstrijden. Voor het traject is geen termijn gesteld, maar de aanvaller zal voor december niet meer in actie komen.'

De jongens die de huidige prestaties leveren, verdienen complimenten Arjen Robben

'Niet leuk dat het steeds over mij gaat'

FC Groningen meldt bewust dat Robben meerdere weken niet zal spelen, om de vraag voor elke losse wedstrijd te vermijden. 'Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben. Het team doet het momenteel heel goed en de jongens die de huidige prestaties leveren, verdienen hiervoor de aandacht en de complimenten', aldus de aanvaller.

Zelf denk ik ook wel eens: heeft dit nog zin? Arjen Robben

'Heeft dit nog zin?'

'We zijn er aan begonnen, zonder garanties. Het zouden 1, 20 of 0 wedstrijden kunnen worden. Voorlopig staan we op 2 wedstrijden, zonder een volledig duel. Dat is wel een tegenvaller, maar het was opvallender geweest als ik alle 7 wedstrijden 90 minuten had gespeeld. Fysiek ben ik sterk, maar een voetbalbelasting is heel anders.'

'Er zullen vast reacties zijn in de zin van: ‘Wat is die jongen aan het doen?’ En zelf heb ik die gedachte heus ook wel eens: ‘Heeft dit nog zin? Is er nog genoeg toekomstperspectief?’ Het moet natuurlijk wel leuk en realistisch blijven. De hobbels zijn niet leuk, maar horen er wel bij. We gaan er nog steeds voor, zonder garanties.'

