Monumentale kalkoven Appingedam overgedragen voor restauratie

De kalkoven staat op de gemeentewerf in Appingedam en is omgeven door hekken. Het is niet veilig om naar binnen te gaan. Het rijksmonument is in 1900 gebouwd en was tot 1960 in gebruik.

'Sindsdien is er geen enkel onderhoud meer aan gedaan, dus als we zo doorgaan dan zakt-ie op een gegeven moment in elkaar', zegt secretaris Erik Meijer van BICSA.

Uniek gebouw

Volgens Meijer, die ook schipper is op de plaatselijke rondvaartboot, gaat het door zijn vorm om een uniek gebouw.

Toeristen vragen altijd wat dat voor gebouw is en of ze ook naar binnen kunnen, maar dat kan dus niet Erik Meijer - BICSA-secretaris

'Toeristen vragen altijd wat dat voor gebouw is en of ze ook naar binnen kunnen, maar dat kan dus niet. Zo is eigenlijk het idee ontstaan om het te restaureren en het weer toegankelijk te maken', aldus Meijer.

Het stichtingsbestuur van BICSA en wethouder Lea van der Tuin (midden) voor de kalkoven (Foto: Jeroen Willems)

2022 klaar

Wethouder Lea van der Tuin van de gemeente Appingedam is in haar nopjes met de overdacht van de kalkoven.

Door deze restauratie door een stichting te laten doen is het gemakkelijker om subsidies aan te vragen Wethouder Lea van der Tuin

'Dit zijn mensen die precies weten wat ze doen. En door deze restauratie door een stichting te laten doen is het gemakkelijker om subsidies aan te vragen', zegt Van der Tuin.

Twee fondsen hebben toegezegd mee te betalen aan de restauratie, maar het grootste gedeelte moet van het Rijk komen. 'Die aanvraag gaat in februari de deur uit. We hopen dan dat we in de tweede helft van volgend jaar kunnen beginnen met de restauratie. In 2022 moet het klaar zijn', zegt penningmeester Jaap Pilon.

Schelpen van het wad

De kalkoven in Appingedam werd tot 1960 gebruikt om kalk te maken.

'Schelpen werden van het Wad opgevist en met schepen hier heen gebracht. Ze werden dan met turf of steenkool verhit en dan afgeblust. Het restant was dan kalk dat werd gebruikt om muren te schilderen of voor de cementindustrie', zegt Erik Meijer.

