Familiebedrijven gedijen eeuwenlang goed in Musselkanaal

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt wanneer je Musselkanaal binnenrijdt, maar diep in de Veenkoloniën houden verschillende Musselkanaalster ondernemersgezinnen de economie draaiende.

Het oudste familiebedrijf van Musselkanaal draagt niet meer de naam van de familie. Anno 2020 staat Blokker op de voorgevel van het pand, op de kruising van de Marktstraat en de Technicumstraat in Musselkanaal.

Kledingzaken

Echte Musselkanaalsters weten beter, decennialang was het Dohle wat de klok sloeg. Toch begon Maximilian Dohle niet in Musselkanaal, startte hij in 1872 in Stadskanaal een zaak in dameskleding en een kinderspeciaalzaak. In 1886 kwam er een pand in Musselkanaal.

Afgelopen augustus werd de huidige Blokker, onder leiding van Marleen Dohle, ingrijpend verbouwd. Zij is sinds 2015 de vijfde generatie die het familiebedrijf aanstuurt. In 2022 is het 150 jaar geleden dat Max Dohle de zaak begon.

De volgende, modecentrum Westen, bestaat volgend jaar ruim 140 jaar. Van een winkel in kapok en kruidenierswaren ontwikkelde Westen zich tot een modehuis. En altijd op de afslag Musselkanaal - Zandberg in het kenmerkende pand.

Goedhart Westen was de derde generatie in de zaak die het bedrijf leidde. Westen overleed in 2016 en daarna kwam er een nieuwe leiding van buiten het bedrijf. Voor het eerst. De naam Westen pronkt echter nog altijd fier op de gevel.

Slijterij

Vanaf Modehuis Westen is het een stevige wandeling naar de volgende eeuweling. Slijterij Frans Muthert ligt ruim 6 kilometer verderop en kreeg in 2018 het predicaat ‘Bij koninklijke beschikking hofleverancier’.

Zulke zaken in hetzelfde dorp, dat werkt zeker mee Aeilke Muthert - winkeleigenaar

In 1918 startte Aeilke Muthert de slijterij, waarna naamgever Frans Muthert de zaak overnam. Kleinzoon Aeilke Muthert stapte er op jonge leeftijd in en met Tom-Roderick Muthert staat de vierde generatie klaar.

De ‘100-plussers’ weten elkaar goed te vinden als het om samenwerking gaat. 'Er zijn wel eens mensen bij ons in de zaak die daarna naar Juwelier Luitjens of naar Modehuis Westen gaan, of andersom', vertelt Aeilke Muthert in 2018 aan RTV Noord. ‘Daarnaast staan we met onze whisky's ook weleens op koopzondag bij Westen in de zaak. Zulke zaken in hetzelfde dorp, dat werkt zeker mee.'

De familie Muthert (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Juwelier

Verfzaak Muller is de vierde winkel die de 100 jaar haalt in Musselkanaal en met juwelier Luitjens kan er over een aantal jaren mogelijk weer een feestje worden gevierd. Vorig jaar bestond Luitjens 80 jaar.

Ik heb mijn ouders altijd van vroeg tot laat zien werken, nu doe ik hetzelfdee Raimond Luitjens - eigenaar juwelierszaak

Met Raimond Luitjens is de vierde generatie in het bedrijf actief. Hij stond aanvankelijk niet te trappelen om de winkel over te nemen. 'Ik heb mijn ouders altijd van vroeg tot laat zien werken’, zei hij vorig jaar. ‘Dat wou ik niet, maar ik doe nu exact hetzelfde. Dat moet ook, want om de winkel op niveau te houden moet je in ieder geval een doorzetter zijn. Ik ben 47 jaar en het is nu de tijd.'

Jongere zaken

Een stuk jonger, maar niet minder stabiel, is Westen Tapijt en Wonen. Ondernemer Frank Westen is de tweede generatie in het bedrijf, die woninginrichter volgend jaar naar haar 35-jarig bestaan zal loodsen.

Een andere onderneming, niet in de categorie winkeliers, kent Musselkanaalster roots en viert over twee jaar haar 60-jarig bestaan. LaPack, het voormalige Scholte Hout, werd in 1962 opgericht als productiebedrijf in aardappelkiemkistjes. Anno 2020 is het bedrijf een palletverwerker met verschillende vestigingen. Voor Stadskanaal zijn deze ondernemingen van belang, ze bieden werkgelegenheid aan honderden mensen uit de regio.

