OM eist tbs met dwangverpleging voor Jaagpadmoord

Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat Milton T. tbs met dwangverpleging krijgt. Volgens het OM is T. schuldig aan het ombrengen van Hidde Bergman, maar is hij ontoerekeningsvatbaar vanwege een geestelijke stoornis.

Ook moet T. een schadevergoeding betalen aan de moeder, de vriendin en het zusje van Bergman.

Bergman werd op 14 mei 2019 neergestoken toen hij aan het hardlopen was over het Jaagpad in de stad Groningen. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het OM acht moord niet bewezen, maar doodslag wel.

Geen hard bewijs

T. stond de afgelopen twee dagen terecht voor de moord op Bergman. Zelf blijft hij ontkennen dat hij hem heeft neergestoken. Hard bewijs waarmee bevestigd wordt dat T. de moord heeft gepleegd ligt er niet.

Wel is zijn dna op het hoesje van een mes gevonden in de buurt van de plaats delict. Het mes dat gebruikt zou zijn is nooit gevonden. Ook wijzen alle getuigenverklaringen in de richting van Milton T. Daarnaast is bekend dat de verdachte dagelijks bij het Jaagpad kwam. Zelf geeft hij toe dat hij die specifieke avond langs het pad liep en sirenes heeft gehoord.

Ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen in het Pieter Baan Centrum hebben onderzoek gedaan naar T. Daaruit kwam dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de deskundigen lijdt hij onder meer aan paranoïde wanen, fysieke waanbelevingen en hallucinaties. Zo heeft hij het idee dat anderen invloed kunnen uitoefenen op zijn persoonlijkheid en op zijn lichaam.

Verder zeiden de onderzoekers: ‘Indien bewezen wordt dat hij het heeft gedaan, dan betreft het een onvoorspelbaar, ernstig, agressief dodelijk feit’.

Van achteren aangevallen

De toen 27-jarige Hidde Bergman ging een rondje hardlopen, maar kwam nooit meer thuis. Tijdens zijn rondje werd hij van achteren aangevallen en neergestoken. Bergman kon nog om hulp roepen, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Nabestaanden spraken in

Maandagmiddag spraken nabestaanden emotioneel in tijdens de zitting. Bergmans vriendin zei onder meer: ‘Ik moest afscheid nemen van mijn lief, mijn houvast, mijn maatje. De man met wie ik kinderen zou krijgen en waarmee ik samen oud zou worden. Het voelt alsof iemand mijn hart in duizenden stukjes heeft geslagen.’

