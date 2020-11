Schietincident Huygensstraat komt in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan het schietincident in de Huygensstraat in de stad Groningen op 20 oktober jongstleden. Daarbij raakte een 36-jarige Stadjer gewond.

Er werd bij het slachtoffer aangebeld. Hij liep naar het balkon om te kijken wie er voor de deur stond. Vervolgens werd hij beschoten. De man raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis.

Onderzoek naar de schutter

Na het schietincident is de politie begonnen aan een onderzoek om erachter te komen wie de schutter is en waarom hij het juist op dit slachtoffer gemunt had. Er is ook een Burgernetmelding verstuurd en er zijn enkele getuigen gehoord. Maar de politie heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden.

Signalement

De schutter is een man van ongeveer 1.80 meter lang. Hij is kaal of heeft zeer kort geschoren haar. Waarschijnlijk droeg hij een blauw bomberjack.

Vermoedelijk is de man na het schietincident op een fiets gestapt en richting het Hoornsediep gefietst.

Camerabeelden gevraagd

Volgens de politie is het mogelijk dat de man voor het schietincident al enige tijd heeft rondgehangen in de Huygensstraat. Ze vraagt daarom mensen die op dat tijdstip in die omgeving hebben rondgereden of ze beelden hebben van een dashcam.

Opsporing Verzocht begint dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1.

