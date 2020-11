Kermiskampbewoner waarschuwt: 'Ze komen niet zomaar langs mij'

De kou is nog niet uit de lucht in het conflict tussen bewoners van het kermiskampje in de Groninger wijk Helpman en de gemeente Groningen. Dinsdagochtend begon de gemeente met de aangekondigde bomenkap en dat zorgt voor kwade gezichten.

Pal naast het kamp wordt gewerkt aan nieuwbouwproject Helperkade, met onder meer 43 woningen en 26 appartementen. Een deel van het kampterrein wordt onderdeel van het project en dat is tegen het zere been van de bewoners.

Eén bewoonster moet daarvoor haar woonwagen verlaten. Dat deel van het terrein wordt samen met een aangrenzend stukje kampgrond bij het nieuwbouwproject betrokken.

Het geheel is volgens de gemeente sinds 2010 aangemerkt als woongebied. Maar de bewoonster wil haar wagen niet verlaten en op het stukje grond staan een gebak- en viskraam van de 75-jarige Dick van Oort.

Verslagen buurvrouw

'De buurvrouw is nu niet thuis', laat Van Oort weten terwijl de bomenkap in volle gang is. 'Ik zag haar net huilend wegrijden in haar auto.' De buurvrouw moet op zoek naar een andere standplaats binnen het kampje. Volgens Van Oort is dat onmogelijk maar de gemeente denkt daar anders over.

'Bedonderd en verneukt'

'Dit geeft een enorm rotgevoel. Wij worden grof gezegd gewoon bedonderd en verneukt', zegt de woonwagenbewoner. 'Je wordt hier voor een voldongen feit gesteld. De boel wordt platgegooid zonder dat wij daar iets van weten.'

De gemeente liet eerder al weten dat de bewoners wel degelijk op de hoogte waren van de plannen rondom het kampterrein.

Parkeerterrein

Van Oort heeft zich als woordvoerder van de woonwagenbewoners opgeworpen. 'De gemeente kan wel zeggen dat we van de plannen wisten, maar dat is gewoon niet zo.'

Het steekt de bewoners dat het stuk grond dat ze moeten afstaan gebruikt gaat worden als parkeerterrein voor het nieuwbouwproject. 'Ze hadden dat ook voor ons kunnen doen. Dan hadden wij onze ruimte nog. Nu worden we gekort in onze ruimte.'

Voorlopig zet ik niks aan de kant Dick van Oort

Van Oort en de gemeente komen elkaar vast en zeker nog tegen. Hij is niet van plan om z'n gebak- en viskraam weg te halen. 'Ik mag dan wel 75 zijn, maar ze komen niet zomaar langs mij. Ik zet voorlopig niks aan de kant.'

Herinrichten

De gemeente Groningen praat al jaren over herinrichting van het kampterrein en wil nu doorpakken. De plannen zijn nog niet concreet, maar er is wel een gesprek geweest tussen een projectleider, de bewoners en verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Het proces loopt en het belangrijkste is dat we overeenstemming met elkaar krijgen', laat een woordvoerder van de gemeente weten. Onderdeel van het herinrichtingsplan is ook het zoeken van een nieuwe standplaats voor de buurvrouw van Van Oort.



