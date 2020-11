'Maak een keuze: doorgaan met de stedenbanden of niet?'

De Groningenstraat in San Carlos (Foto: Stedenband gemeente Groningen)

De gemeente Groningen wil komend jaar 30.000 euro bezuinigen op de stedenbanden die ze heeft met het Russische Moermansk en San Carlos in Nicaragua. Hub Hermans, voorzitter van de Stedenband Groningen-San Carlos is het daar niet mee eens.

'We krijgen nu zo'n 60.000 euro per jaar, en daar gaat straks ongeveer een kwart vanaf', zegt Hermans.

Willen we hier nog mee door?

Marjo van Dijken, oud-PvdA-raadslid in Groningen, liet zich afgelopen jaar al horen over de bezuinigingen op de stedenbanden. Van Dijken is voorzitter van de stedenband met Moermansk, en riep de gemeente op de bezuiniging terug te draaien.

De 60.000 euro die zijn stedenband nu nog krijgt, dekt volgens Hermans alleen de organisatiekosten: 'De projectkosten zamelen we zelf in'. Voor Hermans is het punt bereikt dat de gemeenteraad een keuze moet maken.

'Komend jaar moet de gemeente echt beslissen of ze hier nog mee door wil', zegt Van Dijkens collega Hermans nu. 'Het zou goed zijn als er een gesprek komt over de nut en noodzaak van de stedenbanden.'

'Het levert ons niets op'

De nut en noodzaak werd vorig jaar al openlijk in twijfel getrokken door D66, één van de vier coalitiepartijen. 'Die stedenbanden leveren ons niets op en Moermansk en San Carlos wel', zei toenmalig fractievoorzitter Berndt Benjamins in 2019.

Volgens Hermans is het een opmerkelijke uitspraak. 'Zeker van een partij als D66 vind ik het een merkwaardige reactie. Je verwacht dat zij wel verder kijken dan Groningen en Nederland.'

Verbinding met andere plekken op de wereld

Maar waar dient een stedenband dan precies voor? 'Ze zijn er om de verbinding met andere plekken op de wereld zichtbaar te maken', zegt Hermans. 'Het is een onderdeel van de taak die je als gemeente hebt.'

Zo kunnen Groningse studenten van de stedenband profiteren door stage te lopen in San Carlos, betoogt Hermans. 'Je leert een andere wereld kennen. Omgekeerd kunnen mensen uit San Carlos hier komen om te zien hoe een gemeenteraad goed functioneert.' Ook verzorgt de Stedenband projecten in de Zuid-Amerikaanse stad: zo heeft de Stedenband samen met de gemeente bijgedragen aan de aanleg van een boulevard en pieren in San Carlos.

De contacten in San Carlos kunnen ook tot onderzoeksprojecten voor studenten leiden, zegt Hermans. 'We doen bijvoorbeeld projecten met microkredieten. Door de stedenband wordt het makkelijker om onderzoeken naar microkredieten uit te voeren.'

Begrotingsdebat

De gemeenteraad praat woensdag over de begroting van 2021, waar de bezuiniging op de stedenbanden een onderdeel van is. Hermans hoopt dat de partijen in de gemeenteraad zich dan uitspreken over het aanhouden van de banden met San Carlos.

