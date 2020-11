Groninger kopschopper moet maanden de cel in

Een 47-jarige Groninger is voor poging tot doodslag op een dakloze veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij schopte voor de ingang van een supermarkt aan de Gedempte Zuiderdiep in Stad een zwerver tegen het hoofd.

De straf is lager dan de geëiste twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dit heeft te maken met een opname in een kliniek in Beilen. De man kan daar binnen afzienbare tijd terecht.

Zijn 38-jarige hulpje tijdens dit incident kreeg een celstraf van zestien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk opgelegd. De man hield de dakloze vast, toen die werd geschopt.

Eerder opgelegde straffen

De jongste van het stel heeft geen verblijfstatus in Nederland. Hij moet ook eerder opgelegde straffen van vier weken en 42 dagen cel alsnog uitzitten, omdat hij in zijn proeftijd in de fout is gegaan.

Genadeloos tegen het hoofd

De rechter rekende de mannen zwaar aan dat zij een dakloze man op klaarlichte dag voor de ingang van een winkel genadeloos tegen het hoofd trapten. Winkelend publiek werd geconfronteerd met gewelddadig gedrag. De dakloze man stond te bedelen en had zijn been in het gips. Er ontstond ruzie over het wel of niet weggraaien van geld uit het petje van de bedelaar. Die werd tegen de grond geslagen en tegen het hoofd geschopt.

Schoppen tegen het hoofd kan leiden tot de dood. Daarom vond de rechter poging tot doodslag bewezen.

