Viroloog Niesters blikt vooruit: 'Het moet strenger; vooral in winkelstraten'

Winkelbezoek beperken is effectiever

Maandag lekte uit dat het kabinet overweegt musea, pretparken, theaters en bibliotheken te sluiten. Volgens Niesters is dat nou niet direct het meest logische om te doen. 'Dat verbaast me een beetje. Ik denk eerder dat je het aantal bezoeken aan winkelstraten zou moeten beperken.'

De viroloog constateert namelijk dat het druk is, vooral in de stad Groningen. 'Je kan de openingstijden beperken. Je kan ook zaken online kopen, dat doe ik nu ook.'

Ook verbaast hij zich over de drukte op de weg. 'We zien dat er nog steeds veel verkeer is. Als ik van Drenthe naar Groningen ga, is het best wel druk. Dus je krijgt toch de vraag: waar komen die besmettingen nou vandaan?' Dat antwoord is niet makkelijk te geven. Steeds vaker is de bron van een besmetting niet te achterhalen. Niesters denkt in elk geval niet dat bibliotheken en theaters de grote veroorzakers zijn.

Strenger zodat ziekenhuizen lucht krijgen

Dat er wel ingegrepen moet worden staat voor hem vast, ook al laten de cijfers een beter beeld zien. Dinsdag kwamen er 7776 besmettingen bij; 529 minder dan een dag eerder.

'Het is wel belangrijk dat het aantal ziekenhuisopnames echt gaat dalen. Als we het aantal besmettingen per dag naar beneden kunnen krijgen dan zal uiteindelijk ook het aantal ziekenhuisopnames dalen. Dat moet nog sterker naar beneden.'

Het effect van de huidige maatregelen is nog te klein, stelt Niesters. 'Het aantal opnames daalt nog niet.' Dinsdag werden 364 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis; 125 meer dan de dag ervoor. Ook op de intensive care is er landelijk nog groei: 59 mensen kwamen daar dinsdag met corona terecht, tegenover 47 op maandag.

Misschien gaat het wel slechter dan we denken

Ook wantrouwt Niesters de huidige cijfers, omdat vermoedelijk steeds meer mensen kiezen voor een commerciële sneltest. Als de aanbieder van dat soort testen de positieve gevallen niet doorgeeft aan de GGD ontbreken die dus in de cijfers. 'De inspectie zegt wel dat ze daar bepaalde regels voor heeft, maar ik kan niet zien dat het daadwerkelijk gebeurt. Ik denk dat het aantal dat we nu zien een kleine onderschatting is van de werkelijkheid.'

