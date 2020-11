VNO-NCW Noord: 'Bij extra coronamaatregelen hoort ook extra steun'

Werkgevers zijn ontevreden over het derde steunpakket dat de overheid voor het bedrijfsleven in petto heeft. 'Vijftig procent compensatie voor vaste lasten is bijvoorbeeld te weinig', zegt Sieger Dijkstra, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Het gaat met name om de horeca, de reissector en de evenementenbranche, zegt Dijkstra. 'Op het moment dat je maatregelen aankondigt waardoor deze bedrijven nauwelijks hun vak nog kunnen uitoefenen, dan horen daar ook regelingen bij om ze te ondersteunen', zegt hij.

Onvoldoede

De steun voor deze sectoren is tot nu toe onvoldoende geweest, meent Dijkstra, temeer omdat deze sectoren al behoorlijk wat klappen te verwerken hebben gekregen.

We moeten met z'n allen zorgen dat horeca-, reis- en evenementenbedrijven er nog staan als we straks weer open kunnen Sieger Dijkstra - voorzitter VNO-NCW Noord

Dijkstra: 'Je kunt wel nagaan dat veel van deze bedrijven een behoorlijk ingewikkeld half jaar achter de rug hebben, met heel weinig omzet en veel onzekerheid. Als er vervolgens nog een periode overheen komt die geen twee of vier weken gaat duren, maar waarschijnlijk nóg veel langer, terwijl de winter er nog aan komt, dan moeten we met z'n allen zorgen dat deze bedrijven er nog staan als we weer open kunnen.'

Meer geld en maatwerk

Of het vooral een kwestie is van meer geld? 'Voor sommige bedrijven wel', zegt Dijkstra. 'Voor andere is het maatwerk. Veel bedrijven hadden 50-procentsregelingen met bijvoorbeeld verhuurders en leveranciers, maar ook die komen in de problemen. 50 procent blijkt gewoon te weinig.'

Nu er verkiezingen aan komen, wordt er over elke cent gesteggeld. Dat is verkeerde zuinigheid Sieger Dijkstra

Dijkstra zegt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland. 'Daar worden bedrijven met minder dan vijftig werknemers voor 75 procent gecompenseerd in hun omzet om te zorgen dat ze het volhouden.'

Faillissementen

Nederlandse zuinigheid? 'Nou, tijdens de eerste golf was de overheid snel en royaal', zegt Dijkstra. 'Maar nu de verkiezingen eraan komen, wordt er over elke cent gesteggeld en dat is verkeerde zuinigheid. Vooral als we straks een enorm aantal faillissementen gaan krijgen in de genoemde branches. Dat moeten we niet willen.'

