Kerkzangers Mussel besmet met corona

De kerkdiensten van de CGK worden gehouden in De Ark. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn diverse maatregelen genomen. Zo was het zingen in de kerk alleen nog voorbehouden aan het combo. De leden zaten apart op het podium in de kerk, achter een scherm.

Maar uitgerekend onder hen heeft het virus dus toegeslagen. 'We weten niet waar en hoe ze de besmetting hebben opgelopen', zegt Henk Veninga, de scriba (secretaris) van het kerkbestuur. 'Voor zover ik weet gaat het goed met ze'.

Alleen nog via internet

Vanwege de coronamaatregelen mochten tot nog toe maximaal dertig leden per dienst aanwezig zijn. Plus wat mensen die een specifieke taak hebben, zoals de dominee, en een paar technici. Die laatsten zorgen ervoor dat de overige kerkleden de diensten thuis via internet kunnen volgen. 'Daar wordt veel gebruik van gemaakt', zegt Veninga. 'Onze kerk heeft ruim vijfhonderd leden, die erg actief zijn.'

Maar vanwege de uitbraak onder de comboleden zit het er dik in dat er voorlopig helemaal geen leden de diensten meer mogen bijwonen, verwacht Veninga. 'In elk geval zal de dienst die morgen voor de jaarlijkse Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt gehouden, alleen via internet te volgen zijn. Ik denk dat dat ook geldt voor de reguliere diensten op de komende zondagen. Maar daar vergaderen we vanavond over.'

Ook leerling basisschool Mussel besmet

Een leerling van christelijke basisschool Op de Zandtange in Mussel blijkt ook besmet met het coronavirus. Met het kind gaat het goed, zegt directeur Ellen van der Veen. Uit privacy-overwegingen wil ze niet zeggen in welke groep de leerling zit: 'Als ik dat vertel, dan weet iedereen al gauw om wie het gaat. Mussel is een klein dorp.'

Uit voorzorg zijn de leerkracht van de groep van de besmette leerling en een onderwijsassistent ook in quarantaine gegaan. Zij zijn langer dan een kwartier in de nabijheid van het kind geweest. 'We volgen de richtlijnen van de ggd', zegt Van der Veen. 'De kans is klein dat andere kinderen door deze leerling ook besmet raken.'

Veilig naar school

Alle andere leerlingen kunnen dus veilig naar school. 'Maar als ouders van leerlingen, die intensief contact met het besmette kind hebben gehad (spelen, ravotten e.d. - redactie), liever uit voorzorg hun eigen kind thuis willen houden, dan kan dat', zegt de schooldirecteur.

De ouders van de school zijn dinsdag op de hoogte gesteld.

