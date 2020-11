Bever, otter en boommarter van Rode Lijst af; konijn en haas erop

De haas en het konijn zijn bijvoorbeeld toegevoegd aan de Rode Lijst. Maar er zijn ook dieren van de lijst af gehaald. Het aantal bevers, otters en boommarters groeit bijvoorbeeld.

De bever koloniseert de Onlanden

Het aantal bevers in Groningen en Drenthe werd vorig jaar geschat op tussen de 120 en 145, meldt RTV Drenthe. En die trend zet door, want de bever verkent nieuwe gebieden. Zo is het dier hard op weg om de Onlanden te koloniseren. Het verkeer is nog wel een aandachtspunt, want er worden wel bevers doodgereden.

Otter: van 'verdwenen uit Nederland' naar niet bedreigd

Ook de boommarter heeft inmiddels een gezonde populatie. Daarnaast is de otter echt een succesverhaal. Dit dier had op de vorige Rode Lijst (uit 2006) nog de status van 'verdwenen uit Nederland' en nu is de otter van de Rode Lijst af. Net als bij de bevers is het verkeer wel een probleem voor de otter.