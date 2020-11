Werkervaringsplekken bij de gemeente Groningen: 'Ik vind het niet kunnen'

Werken, maar daar niet voor betaald krijgen. Het is de SP in de gemeente Groningen een doorn in het oog. Daarom wil SP-voorman Jimmy Dijk dat het stadsbestuur de vacatures van werkervaringsplekken zo snel mogelijk aanpast.

Iemand die een werkervaringsplek invult draait volledig mee, het is dus wezenlijk anders dan een stageplek. Daarom vindt Dijk dat de gemeente zo'n werknemer ook een fatsoenlijk loon moet geven.

'Het is in dit geval werk zonder loon. In veel gevallen is het gewoon vakwerk waarvoor je hoort te betalen. Wij vinden dat mensen loon naar werk moeten krijgen en dat is in dit geval niet zo.'

Duidelijkheid gevraagd

De SP eist duidelijkheid van het stadsbestuur en heeft daarom vragen gesteld over de kwestie. Het is niet voor het eerst dat Dijk zich opwindt over werkervaringsplekken bij de gemeente Groningen.

'Ik heb dit het afgelopen jaar in de gaten gehouden en ik zie sinds februari steeds meer van dat soort vacatures verschijnen. Daarbij gaat het om vacatures van facilitair medewerker tot jeugdcoach. Het zijn echt niet de minste taken ze moeten uitvoeren.'

Crisistijd

Volgens Dijk gaat het in alle gevallen om niet-betaalde banen. Daarnaast vindt de politicus het niet kunnen dat de gemeente in een crisistijd zoals de huidige mensen niet volwaardig uitbetaalt. 'De overheid moet dan echt niet degene zijn die kantjes er vanaf loopt. Ze moeten mensen betalen als ze werk voor de overheid doen.'

Op dit moment heeft de gemeente twee vacatures voor werkervaringsplekken uitstaan. Ze zijn op zoek naar een secretaresse voor 32 uur per week voor maximaal zes maanden en naar een jongerencoach voor eveneens 32 uur per week.

