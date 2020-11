Berisping voor kinderartsen na verkeerde diagnose overleden Olivier (8)

De ouders sleepten drie kinderartsen van het ziekenhuis voor het Tuchtcollege. Bij twee artsen zijn alle klachten gegrond verklaard. De artsen hebben niet volgens de richtlijnen gehandeld, gaven ten onrechte niet de aangewezen behandeling en luisterden onvoldoende naar de ouders van Olivier. Het handelen van de artsen is volgens het Tuchtcollege ‘onzorgvuldig’ en ‘laakbaar’. Een derde arts kreeg een waarschuwing nadat één van de drie klachten in haar geval ongegrond werd verklaard.

Aanhoudende koorts en pijn

De 8-jarige Olivier belandde in de zomer van 2018 in het ziekenhuis in Scheemda.Hij heeft aanhoudende koorts en pijn in zijn hele lichaam. Al bij de eerste diagnose komt de zeldzame ziekte van Kawasaki ter sprake, maar de artsen vinden een andere verklaring voor zijn symptomen. Het kan Kawasaki niet zijn, denken de artsen, want daarvoor heeft Olivier onvoldoende symptomen.

Die inschatting wordt Olivier later fataal. Na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen wordt hij ontslagen. Hij is opgeknapt en ziet er beter uit. Maar ondertussen ontsteken bloedvaten in zijn hele lichaam. Een week later overlijdt het jongetje nadat hij plotseling ernstig ziek wordt aan Kawasaki.

Tunnelvisie

Tijdens een emotionele zitting van het tuchtcollege, zes weken geleden, erkenden de zichtbaar aangeslagen artsen dat ze een verkeerde diagnose hebben gesteld. Een kinderarts zei: ‘Ik zat in een tunnelvisie en werd daar telkens in bevestigd’.

Als je kijkt naar vergelijkbare zaken dan is dit een goede uitspraak voor ons. Maar emotioneel gezien wil je eigenlijk een zwaardere uitspraak Annelien Ali-Sloots - moeder van Olivier

De ouders van Olivier zijn blij met de erkenning die de uitspraak van het Medische Tuchtcollege geeft, maar blijven achter met een ‘dubbel en wrang gevoel’. ‘Als je kijkt naar vergelijkbare zaken dan is dit een goede uitspraak voor ons. Maar emotioneel gezien wil je eigenlijk een zwaardere uitspraak’ zegt moeder Annelien Ali-Sloots.

Ernstige fouten

‘Er zijn fouten gemaakt, ernstige fouten. Daar is ons kindje door overleden. Het is fijn dat de erkenning er nu is, maar het is moeilijk te verkroppen dat de artsen al die tijd mochten doorwerken en dat nu ook mogen blijven doen. Als ik fouten maak in mijn baan dan zijn er wel consequenties aan verbonden. Maar als je als arts werkt en er sterft een kind hoeft dat dus niet. Dat is wel zuur.’

De 8-jarige Olivier (Foto: Eigen foto familie)

Een waarschuwing en berisping zijn de lichtste tuchtrechtelijke maatregelen. Het Tuchtcollege kan ook geldboetes of (voorwaardelijke) schorsingen opleggen. In het uiterste geval mag een arts op geen enkele manier meer werkzaam zijn in zorg met patiënten.

Er zijn vergelijkbare gevallen geweest waar de klachten wel als gegrond zijn verklaard, maar een maatregel uit bleef. We kunnen hier in die zin tevreden mee zijn Advocaat Jannet Terpstra

Volgens advocaat Jannet Terpstra is de uitspraak in lijn met de ‘grove fouten die er zijn gemaakt’. ‘Er zijn vergelijkbare gevallen geweest waar de klachten wel als gegrond zijn verklaard, maar een maatregel uit bleef. We kunnen hier in die zin tevreden mee zijn’.

Schadeclaim

De ouders van Olivier zijn van plan om een schadeclaim in te dienen bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Daarmee willen ze de proceskosten betalen, ‘maar vooral geld doneren aan de stichting die onderzoek doet naar Kawasaki’, zegt Annelien. ‘Dit mag niet nog een keer gebeuren, dus er moet zoveel mogelijk onderzoek worden gedaan en bekendheid aan worden gegeven.’

