Prijs hubtaxi gaat volgend jaar naar beneden

De hubtaxi, die reizigers in het openbaar vervoer naar een bus of trein moeten brengen, is te duur. Om het prijsverschil tussen de hubtaxi en bus of trein terug te dringen, stellen de provincies Groningen en Drenthe ruim 600.000 euro extra subsidie beschikbaar aan het OV bureau Groningen Drenthe.

Beide provincies willen zo stimuleren dat reizigers de hubtaxi vanuit hun woonplaats gaan nemen om verderop de bus of de trein te nemen. Verschillende partijen in Provinciale Staten van Groningen concludeerden dat de hubtaxi veel duurder is dan een kaartje voor bus of trein. De hubtaxi kost tweeënhalf keer het OV-tarief en dat wordt dankzij de extra subsidie anderhalf keer.

Financieel aantrekkelijker

‘Op deze manier wordt het financieel aantrekkelijker om met de hubtaxi te reizen’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). ‘De website 9292ov gaat nu ook de hubtaxi meenemen in de reisadviezen en ik verwacht dat de hubtaxi een onderdeel van de OV-reis wordt.’

De goedkopere hubtaxi kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn voor mensen die slecht ter been zijn en zo vanuit een meer afgelegen dorp naar een plek verplaatst kunnen worden, waar ze kunnen overstappen op bus of trein. De prijsverlaging gaat vanaf 1 januari 2021 in.

Prijs verder gedrukt

In de eerste drie maanden van volgend jaar wordt de prijs zelfs verder gedrukt, om zo extra belangstelling voor de hubtaxi aan te wakkeren. De prijs van de taxi wordt dan gelijkgetrokken met het reguliere OV-tarief, met als voorwaarde dat de reiziger daarna wel bus of trein moet nemen. Zo moet het gebruik ervan gestimuleerd worden.

‘Na drie maanden geven we onszelf dan een keuze, gaan we ermee door of niet?’ stelt Gräper.

