Stormloop op door Volkskrant opgehemelde eierbal bij 'snackbarrige snackbar'

'Ik heb in mijn leven al heel wat frituren van binnen gezien. Maar nog nooit was ik in zo’n overdreven snackbarrige snackbar als Cafetaria Koning in Groningen, home of the beste eierballen van de stad', schreef culinair recensent Hiske Versprille van de Volkskrant.

Kerrie

De eierbal van de Groningse horecazaak wordt omschreven als 'goed van smaak met subtiele kerrie en wat pit.' En precies dat is het geheim van de veelgeprezen aaierbal, zegt cafetariamedewerker Stefan Koning. 'De kerrie. Meer kan ik er niet over zeggen, want dan sta ik binnen de kortste keren op straat.'

Verslaggever Ronald Niemeijer ging langs bij Cafetaria Koning:

Vijf minuten in het vet, niet langer. Die gouden regel geeft Koning ook nog mee over het maken van de perfecte eierbal. 'Dan weet je zeker dat het ei goed gaar is.'

Succes

Een ding is zeker: de goede recensie in de Volkskrant heeft de cafetaria geen windeieren gelegd. 'Het is sinds zaterdag nog nooit zo druk geweest', zegt Koning. 'Dit heeft echt impact.'

Een vaste klant, die net de zaak binnen wandelt, omschrijft de plek als 'gewoon fantastisch'. 'Ik kom natuurlijk voor het klassieke interieur hè. En er staan nog barkrukken, dus je kunt nog lekker ouwehoeren hier.'

