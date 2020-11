Musea twee weken dicht: 'De onzekerheid is het ergst'

Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum vreesde hier al voor, vertelde hij voorafgaand aan de persconferentie in Noord Vandaag. 'Dit is flink balen.'

Het museum leefde toe naar de opening van de nieuwe tentoonstelling 'Unzipped', met nog nooit vertoonde objecten uit de privécollectie van de Britse rockband The Rolling Stones. De opening op 14 november komt met de nieuwe coronamaatregelen te vervallen.

De tong bij het museum (Foto: Siese Veenstra)

'Ook de vijf dagen na de opening, die volledig uitverkocht waren, moeten we nu dicht blijven', zegt Blühm. De opening wordt, als er geen nieuwe maatregelen volgen, uitgesteld naar 19 november.

Tickets voor Unzipped konden nu toe alleen voor de openingsweek worden gekocht, waarmee het museum anticipeerde op een mogelijke sluiting. Mensen die een kaartje hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. 'Straks moeten ze waarschijnlijk gewoon in de rij gaan staan, en hopen op een plekje.'

Verlenging niet mogelijk

En de tentoonstelling langer door laten gaan, is dat een optie? Nee, zegt de museumdirecteur. 'Er komt natuurlijk een museum achter ons.'

Bekijk hier het gesprek met Andreas Blühm in Noord Vandaag:

'We wisten dat we met het binnenhalen van de Stones-tentoonstelling een risico namen' vervolgt Blühm. 'Het enige wat we konden doen, was ons aanpassen. Dus dat deden we. De oppervlakte is 1000 vierkante meter groter gemaakt, we hebben tijdslots om de vijftien minuten en gratis mondkapjes voor iedereen. Ook is er een tweede trappenhuis bij gebouwd.'

Het team van het Groninger Museum gaat, ondanks de tijdelijke sluiting, verder met de opbouw van Unzipped. 'Als het bij de twee weken blijft valt het voor ons mee. Maar de onzekerheid is het ergst. Hoe langer het duurt, hoe erger het wordt.'

Kielzog

Ook theaters vallen onder de publieke gebouwen, die vanaf woensdagavond 22.00 uur voor twee weken dicht moeten.

Ids Dijkstra, directeur van cultuurcentrum Kielzog in Hoogezand, heeft daardoor 'wat meer rust'. De kunstwerkplaats in het centrum kan wel open blijven, omdat de workshops die daar worden gegeven onder contactberoepen vallen.

Kielzog in Hoogezand (Foto: RTV Noord)

'We zien dat het daar de afgelopen tijd juist drukker werd', vertelt Dijkstra. Ik vergelijk het soms met de sportschool: mensen willen soms even afreageren. Dat werkt met creativiteit net zo.'

De directeur begrijpt de zwaardere coronamaatregelen die nodig zijn. 'Het is goed gemotiveerd allemaal. Wat mij het meest tegenvalt is dat de horeca zeker tot half december dicht moet. Dat vind ik het allerergste.'

