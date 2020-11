Klaas Sloots is de nieuwe burgemeester van Stadskanaal

Klaas Sloots is de nieuwe burgemeester in de gemeente Stadskanaal. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens een extra raadsvergadering in Theater Geert Teis.

Sloots is nu wethouder voor GroenLinks in Zwolle. De verwachting is dat Sloots in januari zal beginnen, zegt Bert van Beek, voorzitter van de vertrouwenscommissie tijdens de raadsvergadering.

Geboren Stadjer

Klaas Sloots is 49 jaar en geboren in de stad Groningen. In zijn vroege jeugd verhuisde hij eerst naar Holwierde, om op achtjarige leeftijd met zijn ouders in Gasselternijveen te gaan wonen. Zijn ouders wonen er nog steeds, zegt Sloots.

Hij sloot zich in zijn jeugd aan bij voetbalclub vv SJS aan de Julianastraat in Stadskanaal en werd lid van Gospelvereniging Rejoice, vertelt hij tegenover de gemeenteraad. 'Op mijn 23e vertrok ik uit Stadskanaal om in het Zuiden de politieacademie te gaan doen.'

Gemeentesecretaris De Marne

Sloots was eerder in Groningen actief als gemeentesecretaris voor de gemeente De Marne. Sinds de verkiezingen van 2018 is Sloots wethouder in Zwolle, waar hij onder meer de onderwerpen financiën en het sociaal domein in portefeuille heeft. Dat hij Zwolle verruilt voor Stadskanaal heeft meerdere redenen.

Het voelt als thuis komen. We gaan weer dicht bij mijn ouders wonen Klaas Sloots - de nieuwe burgemeester van Stadskanaal

De geboren Stadjer heeft namelijk gewerkt als rechercheur en ziet als burgemeester de kans de portefeuille openbare orde en veiligheid op zich te nemen. 'Ook voelt het als thuis komen. We gaan weer dicht bij mijn ouders wonen. Ik heb hier een prachtige jeugd gehad en wil hier ook een mooie tweede jeugd beleven.'

Forse uitgaven

De bestuurder, die een veelzijdig cv heeft, ziet ook de forse opgaven waar Stadskanaal voor staat.

'In Zwolle werd ik bij mijn aantreden ook geconfronteerd met een tekort van 9 miljoen op het sociaal domein. Hier is een gezamenlijk belang om dat goed te doen, laten we dat dan ook met elkaar doen.'