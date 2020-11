'Politie zou bedrijfsterrein Midwolde kunnen gebruiken'

Dat schrijft een betrokkene in een brief aan het CDA in Westerkwartier. Raadslid Jan Willem Slotema bracht de brief dinsdagavond ter sprake tijdens de besluitvorming over de aankoop van het perceel door de gemeente Westerkwartier.

Bereden politie

Volgens de briefschrijver zoekt de politie een onderkomen voor de bereden politie, de manege en de stallen die nu aan de Sontweg in de stad zijn gehuisvest. Ook zouden de hondenbrigade en de afdeling Inbeslaggenomen Goederen op zoek zijn naar een nieuwe locatie, omdat de Sontweg bij de gemeente Groningen in beeld is als luxe woonwijk.

De briefschrijver voegt eraan toe dat stalling van voertuigen en de opslag het beste kan plaatsvinden aan een snelweg centraal in Noord Nederland.

De gemeenteraad van Westerkwartier stemde dinsdag in met de aankoop van het terrein, waar tot 2017 sloopbedrijf Dusseldorp (en daarvoor Jager) was gevestigd. Westerkwartier telt zo’n drie miljoen euro neer voor de koop. Alleen de VVD-fractie stemde tegen.

Hoofdpijndossier

Met de aankoop van het perceel hoopt de gemeente Westerkwartier een hoofdpijndossier van tientallen jaren te sluiten. Het terrein aan de Hoofdstraat kent een roerige geschiedenis sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw toen zich een sloopbedrijf op het terrein vestigde. Omwonenden klaagden over geluidshinder en verlies van woongenot en spanden juridische procedures aan tegen milieuvergunningen.

Volgens de briefschrijver zou de vestiging van de politie op het terrein weinig of geen overlast voor de omgeving met zich mee brengen.

