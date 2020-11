Sneltest voor UMCG-medewerkers: twee streepjes betekent positief

Het UMCG heeft een eigen coronapoli waar medewerkers zich op corona laten testen zodra ze klachten krijgen. Ze kunnen hier sneller terecht dan bij de GGD, maar krijgen tot nog toe wel dezelfde, relatief langzame PCR-test. De verwerking daarvan duurt een dag. Medewerkers die onmisbaar zijn voor de zorg krijgen voortaan een sneltest, zodat ze aan het werk kunnen blijven als blijkt dat ze geen corona hebben.

Arts-microbioloog Marjolein Knoester: 'Het doel is een goeie snelle uitslag te genereren voor medewerkers. Het geldt wel alleen voor mensen die echt hier moeten werken.'

Lijkt op een zwangerschapstest

Net als bij de gewone test krijgen medewerkers een wattenstaafje in neus en keel. Het afgenomen slijm gaat vervolgens niet naar het laboratorium, maar wordt direct met een vloeistof op een testkaartje gedruppeld. De test lijkt daarmee wel wat op een zwangerschapstest. Na twintig minuten is op het kaartje af te lezen of iemand positief is of niet. 'Als er twee streepjes zijn is de persoon positief.'

Twee streepjes betekent: positief (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Sneltest voorkomt dat medewerkers onnodig thuiszitten

Het ziekenhuis denkt dat de sneltest bij uitstek geschikt is voor medewerkers, omdat die verplicht zijn zich te melden zodra ze klachten ontwikkelen. Dit is ook het moment dat ze het meeste virus bij zich dragen en dat is voor de sneltest belangrijk. 'De test is vooral goed bij een hoge virale load, veel virus,' vertelt Knoester.

Ook medewerkers die thuis een gezinslid hebben met corona komen voor de sneltest in aanmerking. Tot nog toe moesten zij in quarantaine; dankzij de sneltest kunnen ze gewoon aan het werk. Ze laten zich namelijk tien dagen lang elke dag testen. Het idee daarachter is dat de sneltest het direct opmerkt, mocht de medewerker corona ontwikkelen. Op deze manier zit iemand niet onnodig thuis. 'Zo kan diegene toch aan het werk en we hebben de mensen natuurlijk heel hard nodig.'

Betrouwbaarheid moet nog wel verder gecontroleerd

Omdat de sneltest nieuw is doet het UMCG de eerste weken naast de sneltest ook nog de gewone PCR-test. Die gewone test is namelijk gevoeliger. Dat betekent dat de sneltest mogelijk negatief aangeeft, terwijl de gewone test wel opmerkt dat er virus aanwezig is. Dat kan een probleem zijn, zegt Knoester, 'als onze medewerkers bijvoorbeeld te snel hier komen, waardoor ze hun infectie nog aan het ontwikkelen zijn en we ze net met die sneltest niet oppikken.'

Pas als blijkt dat de sneltest geen besmette medewerkers mist, dan gaat de extra controle met de gewone PCR-test eraf. Knoester verwacht na een paar weken wel te weten of dit kan. Als alles goed loopt krijgen ook medewerkers van het Martini Ziekenhuis de sneltest.

Medewerkers UMCG krijgen een sneltest (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Sneltest heeft voor-en nadelen

Bijkomend voordeel van de sneltest zijn de kosten; de snelle test is tien keer goedkoper dan de PCR-test. Een nadeel is er ook; de uitslag is weliswaar veel sneller bekend, maar het verwerken van de test kost meer menskracht. De PCR-tests kunnen namelijk met tientallen tegelijk in een grote machine, terwijl voor iedere sneltest een analist nodig is. Daar komt op termijn verandering in; het ziekenhuis krijgt apparaten die ook sneltests kunnen verwerken.

Patiënten van het UMCG krijgen voorlopig nog de gewone PCR-test; het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheden van sneltests bij patiënten.

Welke verschillen zijn er tussen de testen?

De PCR-test is de meest betrouwbare test. Ook de GGD gebruikt deze test. Met een PCR wordt een stukje genetisch materiaal van het virus sterk vermenigvuldigd, om het aan te kunnen tonen. Dit gebeurt in een laboratorium. De sneltest (antigeentest) toont aan of er antigenen (stukjes van het virus, meestal eiwitten) in het slijm zitten die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam. Deze test hoeft niet naar een laboratorium; de test is binnen twintig minuten af te lezen

Lees ook:

- Analyse: Met het huidige testbeleid stoppen we corona niet

- RUG, Hanze en UMCG werken aan opzetten eigen corona-teststraat

- Groningen in beeld als XL sneltestlocatie