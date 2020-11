Sint Anthony Gasthuis in Stad zoekt een nieuwe huismeester

Als je het hofje aan de Rademarkt binnenloopt door de historische poort, zie je gelijk huisje nummer 1. Daar woont de conciërge. Friedrichsen: 'Ik heb hier elf jaar gewoond en gewerkt. Nu heb ik de AOW-leeftijd bereikt en is het welletjes geweest.'

De poort van het Sint Anthony Gasthuis (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Huis voor pestlijders, dollen en dwazen

Het Sint Anthony Gasthuis stamt uit 1517. 'Het is gebouwd voor de pestlijders', vertelt Friedrichsen. 'Het Zuiderdiep was toen nog water en daarachter stonden de eerste stadsmuren van Groningen. Ze wilden de pestlijders buiten de stad houden en daarom werd het gasthuis hier gebouwd. Later was het een plek voor dollen en dwazen.'

Het Sint Anthony Gasthuis (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Nieuwe huismeester moet vooral diplomatiek zijn

In het hofje staan zo'n veertig huurwoningen. Wat doet de huismeester eigenlijk? 'Je bent intermediair tussen de voogdij, het bestuur, en de bewoners', legt Friedrichsen uit. 'Ze kunnen bij mij terecht als er mankementen aan hun huis zijn. Ik regel dan bijvoorbeeld een timmerman of loodgieter.'

De nieuwe huismeester moet volgens Friedrichsen vooral 'diplomatiek' zijn. 'Je hebt met veel verschillende mensen te maken. Ik kwam uit de verpleging en was dat wel gewend. Ik was heel blij met deze baan; het paste mooi in mijn leven.'

Het huis van de conciërge (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Nieuwe huismeester gaat wonen op nummer 1

Friedrichsen moet dus voor 1 december haar huis verlaten, want nummer 1 is voor de nieuwe conciërge. 'Ik heb al een nieuw plekje gevonden', zegt ze. Maar of dat ook zo'n bijzonder plekje is?

Lees ook:

- Sint Anthony Gasthuis en zijn 'spookje' bestaan 500 jaar