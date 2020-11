'Kom met een fonds ter compensatie van overlast in Ter Apel'

Het CDA in Westerwolde wil dat er een fonds komt ter compensatie voor de overlast in Ter Apel. Sinds 2018 heeft de gemeente al 300.000 euro gereserveerd voor bewonersinitiatieven in het dorp, maar daar is nog geen cent van uitgegeven.

Volgens het CDA zijn de regels voor het gebruik van het geld te onduidelijk. Bovendien wil de partij dat er meer ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

Door het geldbedrag om te zetten naar een fonds kan er meer duidelijkheid en publiciteit worden gecreëerd. Bovendien kan er dan ook elk jaar extra geld in het potje worden bijgestort. 'Zo komt er een beetje beweging in', stelt Herma Hemmen van het CDA.

Winkeldiefstallen in Ter Apel zijn hardnekkig probleem

Het grensdorp Ter Apel ervaart al langere tijd overlast van de locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de rand van het dorp. Voornamelijk asielzoekers uit veilige landen zorgen daar voor. Onder andere winkeldiefstallen zijn een hardnekkig probleem.

Wethouder ziet fonds niet zitten

Wethouder Bart Huizing ziet een fonds niet zo zitten: 'Een fonds voor leefbaarheidsinitiatieven is er al in Westerwolde', stelt hij. 'Bovendien, als je een fonds wilt inrichten, dan moet er ook jaarlijks iets worden toegevoegd. Dan zie ik graag een voorstel waaruit blijkt hoe het CDA dit wil financieren', stelt de wethouder.

Het is goed dat het CDA er aandacht aan geeft, want misschien komen er daardoor wel mooie initiatieven bij Bart Huizing - wethouder Westerwolde

Er ontbreekt een dorpsraad of belangenvereniging

Waarom het geld dan nog steeds in het potje zit? 'Er is afgesproken dat het gedragen initiatieven moeten zijn vanuit Ter Apel zelf, maar er is geen dorpsraad of belangenvereniging die de belangen vanuit het dorp vertegenwoordigt', stelt Huizing. Er zijn in de afgelopen twee jaren dan ook geen aanvragen voor gekomen.

De wethouder waardeert het overigens wel dat het CDA opnieuw aandacht aan de 300.000 euro geeft: 'Misschien komen er daardoor wel hele mooie nieuwe initiatieven uit Ter Apel', zegt hij.

De gemeenteraad praat vanavond over het idee van de partij tijdens een begrotingsvergadering. Dan wordt ook duidelijk hoe andere partijen over het plan denken. Sowieso oppositiepartijen VVD, GroenLinks en Lijst Timmermans zien wel wat in het plan van het CDA.

