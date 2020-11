Voormalig jongerencentrum in Zuidhorn gaat over in andere handen

In de plannen van de nieuwe eigenaar wordt Kade Z een buurthuis dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking.

Sfeervol buurthuis

Het gebouw aan het Van Starkenborghkanaal zz moet een gezellig en sfeervol buurthuis worden met een de grote tuin en een ruim terras en een speelplaats voor de kinderen. De nieuwe eigenaren Jan Kuipers en zijn zoon Taeke hebben al de nodige ideeën over wat in het pand moet gaan gebeuren.

Het gebouw ligt pal naast hun bedrijf De Zevenster, waarin ook werk- en leerbedrijf De Ster is gevestigd. Kuipers en zijn zoon hoeven bij wijze van spreken alleen maar over het hek te springen om op het terrein van Avalon te komen.

Kopje koffie

'Het wordt een plek waar dorpsgenoten, oud en jong, bij elkaar kunnen komen voor een gezellig kopje koffie, een familiefeest of bedrijfsvergadering', zegt Taeke. 'Dat is er nog niet in Zuidhorn en dit is volgens ons een ideale plek daarvoor.'

Bij de De Ster doen dertien mensen met een verstandelijke beperking hun dagbesteding. Het is de bedoeling dat een aantal van hen onder begeleiding Kade Z gaan draaien. 'Een soort Brownies en Downies hebben we voor ogen', zegt Taeke. Door de uitbreiding van de activiteiten is er mogelijk ruimte voor nog een paar werk- en leerplekken.

Het gebouw waar voorheen Avalon zat (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Gebruik door de voedselbank

De activiteiten die nu in het pand plaatsvinden worden voortgezet, waarmee volgens de gemeente Westerkwartier de maatschappelijke functie van het pand is gewaarborgd. Taeke: 'In het pand worden cursussen gegeven en de voedselbank gebruikt het. Dat willen we integreren in onze activiteiten.'

Soort bunker

De overdracht van de sleutel is eind dit jaar, maar dan gaat Kade Z nog niet meteen open. Er moet nog het een en ander worden verbouwd.

Jan Kuipers: 'Het is gebouwd als een soort bunker. Je ziet alleen muren en geen ramen. Die moeten er wel in om daglicht binnen te krijgen. En binnen zitten een aantal kantoren die we er uit willen halen.'

Vader en zoon Kuipers hopen dat de aanpassingen aan het gebouw in het voorjaar van 2021 klaar zijn en dat Kade Z dan van start kan gaan.

