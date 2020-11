Meer toezicht rond tentamens Hanzehogeschool om afstand te bewaken

Tafeltjes stonden te dicht bij elkaar

Afgelopen maandag ging het tot twee keer toe fout bij tentamens van studenten van de Hanzehogeschool. De eerste keer was bij een tentamen in de ACLO voor PABO-studenten . Ze stonden te dicht bij elkaar in de rij te wachten, totdat ze in de zaal werden toegelaten. Eenmaal binnen bleken de tafeltjes te dicht bij elkaar te staan. Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman was dit het gevolg van een misverstand.

Toezichthouders moeten onderlinge afstand controleren

Later op de dag ging het opnieuw fout in Hanzeplaza, de centrale tentamenhal van de hogeschool. Ook hier stonden deelnemers aan verschillende tentamens te dicht bij elkaar te wachten in de rij. Speciale toezichthouders moeten dit voortaan voorkomen. Niet alleen binnen in de zaal, maar ook buiten. De bewakers spreken studenten erop aan als ze onderling onvoldoende afstand houden. Hetzelfde gebeurt als ze geen mondkapje dragen, wat verplicht is in de ruimtes van de Hanzehogeschool. Verder worden na afloop van ieder tentamen de tafels en stoelen schoongemaakt.

Tentamens alleen online afnemen? Met 23.000 studenten is dat onmogelijk Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool

Tentamenzaal gaat eerder open

De nieuwe aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet maken het er niet gemakkelijker op, zegt Pijlman. 'Je mag nog maar met zijn tweeën over straat. Dus rijen zijn niet meer toegestaan. Daarom gaan de tentamenruimtes voortaan eerder open, om zo voor betere spreiding te zorgen'.

Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, kunnen tentamens het beste uitsluitend online worden afgenomen. 'Maar met 33.000 studenten is dat onmogelijk', zegt Henk Pijlman, de bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool. 'Dat kunnen onze systemen niet aan. Alleen al in deze periode staan ruim 500 tentamens gepland.'

Soepel omgaan met studenten die niet durven te komen

Los daarvan, zegt Pijlman, kunnen sommige tentamens beter fysiek worden afgenomen. Maar niet iedere student durft het om gezondheidsredenen aan nu naar een tentamenhal te gaan. 'We willen in deze gevallen de student tegemoet komen en zijn met de Medezeggenschapsraad in gesprek over een oplossing. We hebben de examencommissies, die onafhankelijk zijn, gevraagd soepel met dit soort situaties om te gaan.'

'Aantal fraudegevallen valt mee'

Tentamens online afnemen, waarbij de student thuis zonder toezicht op zijn kamer zit in plaats van in een zaal, vergroot de kans op fraude. Ook Pijlman moet dat toegeven, al valt het volgens hem wel mee op de Hanzehogeschool. 'Fraude is van alle tijden, maar ik heb niet indruk dat het bij ons nu op grote schaal gebeurt'. Toch blijft het al met al een ingewikkelde kwestie, zegt de bestuursvoorzitter. 'We zijn nu al voor de volgende tentamenperiode aan het kijken wat we anders of beter kunnen doen.'

