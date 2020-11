Elf nieuwe asielzoekers overgebracht naar 'quarantainehotel' Haren

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in de afgelopen dagen opnieuw elf asielzoekers overgebracht naar de speciale quarantainelocatie aan de Emmalaan in Haren. In totaal zitten daar nu vijftig bewoners.

De elf nieuwe bewoners komen allemaal uit het asielzoekerscentrum (azc) in Assen. Vorig week werd duidelijk dat daar een corona-uitbraak was. Tientallen bewoners en één personeelslid zijn positief getest op het coronavirus.

Afgelopen vrijdag zijn al 39 asielzoekers overgeplaatst naar Haren. Bij een aantal van hen is het coronavirus vastgesteld. Sommigen moesten in quarantaine met hun gezinsleden die nog in afwachting zijn van de uitslag van hun coronatest.

Ze verblijven daar gemiddeld tien dagen en mogen weer naar huis wanneer ze minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. In totaal is er plek voor honderd asielzoekers in het 'quarantainehotel'.

Locatie voor Groningen, Friesland en Drenthe

Het COA benadrukt dat in de toekomst ook asielzoekers uit andere locaties in Groningen, Friesland en Drenthe naar de speciale locatie verplaatst kunnen worden.

Het voormalige Postillion-hotel (later het Nescio-hotel) is sinds vorige week woensdag in gebruik als opvanglocatie voor besmette asielzoekers. De locatie is nodig, omdat in de reguliere asielzoekerscentra bewoners niet altijd gescheiden van elkaar in quarantaine kunnen.

De geïsoleerde asielzoekers mogen het terrein niet verlaten. Ze verblijven op de bovenste verdieping in het pand, waar ook beveiliging is. Het gebruik van het voormalige hotel als quarantainelocatie voor asielzoekers zorgde voor onrust bij omwonenden.

